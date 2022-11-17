Зеленський: 4950 українців і українок були нагороджені за хоробрість у боях посмертно

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що загалом від 24 лютого вже понад 32 тисячі українців і українок були нагороджені за хоробрість у боях, 4950 із них – посмертно.

«Маємо завжди памʼятати, скільки людей віддали свої життя, щоб урятувати Україну й свободу», – наголосив президент у вечірньому зверненні 17 листопада.

Українська влада не розкриває загального числа захисників, що загинули у повномасштабній війні Росії проти України.

22 серпня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що в ході повномасштабної війни з Росією загинули близько 9 тисяч українських військових. Президент Володимир Зеленський у вересні заявляв, що щодня у війні проти російської агресії Україна втрачає близько 50 воїнів у напрямках наступальних і оборонних дій. Він наголошував, що це – не коректні, а лише приблизні цифри. Зеленський також додав, що Україна втрачає військових «у чотири-в п’ять разів менше, ніж росіяни».

Раніше цього місяця голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що, за даними Пентагону, у війні в Україні було вбито і поранено понад 100 тисяч російських військовослужбовців. «Те саме, ймовірно, з українського боку», – додав Міллі.

Він також заявив, що, за його оцінками, було вбито близько 40 тисяч цивільних громадян України. «Це величезні масштаби людських страждань», – сказав Міллі.