Євродепутати наступного тижня розглянуть резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму

Європейський парламент розгляне резолюцію про визнання Росієї державою-спонсором тероризму 23 листопада – про це йдеться в анонсі установи Євросоюзу, оприлюдненому в четвер.

«У середу євродепутати проголосують за резолюцію, яка визначає Росію як державу-спонсора тероризму», – йдеться в повідомленні.

Європарламент вказує на те, що Росія в ході повномасштабної агресії проти України посилила удари по цивільних об’єктах, в тому числі енергетичній інфраструктурі, лікарнях, школах та укриттях.

«Оголосивши Росію державою-спонсором тероризму, євродепутати хочуть підготувати ґрунт для того, аби Путін і його уряд відповіли за ці злочини перед міжнародним трибуналом», – пояснюють в установі.

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На сайті Європарламенту зазначено, що документ є незаконодавчою резолюцією.

Сьогодні ж євродепутат, представник литовської делегації Андрюс Кубілюс повідомив, що після чотирьох годин обговорень текст резолюції був затверджений.

Раніше парламенти Чехії, Латвії, Литви та Естонії визнали Росію країною-спонсором тероризму. У США Сенат звернувся з такою пропозицією до Білого дому. Резолюцію про визнання режиму в Росії терористичним ухвалила Парламентська асамблея Ради Європи.