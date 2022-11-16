Парламент Чехії визнав режим Росії «терористичним»

Нижня палата парламенту Чехії ухвалила резолюцію, в якій назвала «терористичним» режим, що діє в Росії. Текст документа опублікований на сайті парламенту.

Голосування відбулося 15 листопада. У резолюції засуджується напад Росії на Україну, зокрема удари по обʼєктах енергетичної інфраструктури, і не визнаються результати референдумів, на підставі яких російська влада анексувала частину української території.

Депутати підтримали ініціативу створити спеціальний міжнародний трибунал для судового переслідування за злочини під час війни та провести розслідування Міжнародного кримінального суду.

За резолюцію проголосували 129 депутатів із 200. 14 голосували проти. 57 не брали участь у голосуванні.

Раніше парламенти Латвії, Литви та Естонії визнали Росію країною-спонсором тероризму. У США Сенат звернувся з такою пропозицією до Білого дому. Резолюцію про визнання режиму в Росії терористичним ухвалила Парламентська асамблея Ради Європи.