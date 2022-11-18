Череватий: Бахмутський і Авдіївський напрямки є «найгарячішими», війська РФ там зазнають «неймовірних втрат»

Бахмутський і Авдіївський напрямки залишаються «найгарячішими точками», війська РФ там зазнають «неймовірних втрат», заявив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.



«Бахмутський і Авдіївський напрямки залишаються епіцентрами, найгарячішою точкою війни. Ворог там несе неймовірні втрати. Від взводу до роти противник може загубити за добу на Бахмутському або Авдіївському напрямках. Пріоритети їхнього військово-політичного керівництва, щоб показати своєму населенню хоч якесь досягнення на полі бою, змушують їх гнати в цю машину смерті. Єдине, про що ми шкодуємо, – ми також маємо втрати, хоч і менші, ніж у противника», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, українські військові щодня роблять все, щоб противник не зміг «досягнути своєї мети, прорвати оборону і вийти на оперативний простір».

«Там гнучка лінія фронту на невеликій відстані. Там йде позиційна війна. Іноді, щоб зберегти особовий склад, командирам на місцях доводиться ухвалювати складні рішення про те, щоб відійти. Здебільшого ці позиції потім відвойовуються. Найголовніше – там тримається оборона багато місяців і ворог не може досягнути головного – прорватися і вийти далі завойовувати нашу землю», – додав Черватий.

Про найінтенсивніші бої у Бахмуті раніше повідомляли у Міноборони. У Генштабі кажуть, що цього тижня на Бахмутському напрямку війська РФ вели наступальні дії з метою витіснення українських підрозділів із зайнятих позицій у районах населених пунктів: Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївна, Курдюмівка, Зеленопілля, Озерянівка і Майорськ.

На початку листопада голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що російські війська намагаються «стерти з лиця землі» міста на Донеччині. За його словами, «місто Бахмут дуже сильно пошкоджено. Немає жодного фактично вцілілого будинку і в Авдіївці, Мар’їнці, Красногорівці».