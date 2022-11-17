Місцева влада повідомила про відпрацювання алгоритму дій на випадок ядерного удару по Донеччині

У Донецькій обласній військовий адміністрації повідомили про відпрацювання алгоритму дій на випадок ядерного удару по Донеччині.



За повідомленням, відпрацювання алгоритму відбулося в онлайн-режимі.



«За легендою навчань, росіяни застосували тактичну ядерну зброю проти одного з інфраструктурних об'єктів області. Маємо бути готові до будь-якого розвитку подій, адже загнаний щур зі свого бункера може віддати навіть найбільш божевільний наказ. У такому випадку реагувати треба буде швидко і злагоджено: для цього і потрібні своєчасні навчання», – написала пресслужба ОВА в телеграмі.



Всі профільні департаменти ОВА та місцевих адміністрацій, рятувальники, поліцейські та медики повинні чітко знати, як діяти в таких умовах з урахуванням особливостей використаної зброї та погоди, додають в адміністрації.

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Міністерство закордонних справ Росії 2 листопада виступило із заявою, під назвою «Заява Російської Федерації про запобігання ядерній війні». Документ опубліковано на тлі війни Росії проти України й побоювань, які висловлюють представники України та країн Заходу у зв’язку з можливим застосуванням Росією ядерної зброї у конфлікті. Про гіпотетичну можливість використання ядерної зброї говорили, хоча й не завжди прямим текстом, деякі високопоставлені російські представники.

МЗС Росії заявило, що «реагування із застосуванням ядерної зброї гіпотетично допускається Росією виключно у відповідь на агресію, яку здійснюють із застосуванням зброї масового знищення, або агресію з використанням звичайних озброєнь, коли під загрозу поставлене саме існування держави».

Перед цим заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв висловив думку, що такою «агресією» у Москві можуть вважати повернення Україною під свій контроль окупованих Росією територій. У вересні українські військові звільнили більшу частину Харківщини, а нещодавно деокупували правобережжя Херсонщини.

Західні країни вважають, що Кремль із лютого регулярно натякає на можливість використання ядерної зброї. У виступі 27 жовтня Володимир Путін заявив, що Москва ніколи не говорила, що готова це зробити.

Анонімні джерела газети The Washington Post в адміністрації Байдена стверджують, що американські чиновники не заспокоєні словами Путіна. Там вважають, що ризик застосування ядерної зброї підвищиться, коли Москва вичерпає свої сили та конвенційну зброю в Україні.