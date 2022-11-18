Ще 350 російських військових загинули в Україні – Генштаб ЗСУ

Росія за добу втратила в Україні 350 своїх військових, повідомив вранці 18 листопада Генеральний штаб Збройних сил України. За повідомленням, від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати особового складу російської армії склали близько 83 460 осіб.

Крім того, за даними Генштабу, Росія зазнала таких втрат у війні:

танків ‒ 2879 (1 – за останню добу)

бойових броньованих машин ‒ 5808 (+4)

артилерійських систем – 1865 (+5)

РСЗВ – 393

засобів ППО ‒ 209

літаків – 278

гелікоптерів – 261

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+5)

крилатих ракет ‒ 480 (+6)

кораблів /катерів ‒ 16

автомобільної техніки й автоцистерн – 4366 (+4)

спеціальної техніки ‒ 161 (+1)

21 вересня Росія вперше від початку березня назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.