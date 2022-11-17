«Армія РФ нарощує сили». Чи звільнять ЗСУ Мелітополь до кінця року?

Як поводяться російські військові на окупованій частині Запорізької області після відходу з Херсона? Чому армії РФ важливо утримати Мелітополь і Маріуполь? Як може змінитися лінія фронту на півдні України до кінця року, з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Російські військові перетворили окупований Мелітополь і Мелітопольський район на «суцільну військову базу», написав 13 листопада у своєму телеграм-каналі мер міста Іван Федоров . За його даними, протягом останнього тижня до Мелітополя прибули колони окупантів як з боку Херсона, так і з боку окупованого Токмака Запорізької області.

і Мелітопольський район на «суцільну військову базу», написав 13 листопада у своєму телеграм-каналі мер міста . За його даними, протягом останнього тижня до Мелітополя прибули колони окупантів як з боку Херсона, так і з боку окупованого Токмака Запорізької області. Крім того, за периметром Мелітополя російські військові будують укріплення та фортифікаційні споруди, стверджує Федоров. За його даними, військові також розселяються у захоплені будинки, школи та дитсадки. Військову техніку розставляють у житлових кварталах. Зі слів Федорова, цивільним заборонено наближатись до району мелітопольського аеродрому.

Федоров також розповів, що у селищах Михайлівка та Зарічне Мелітопольського району проходять обшуки – окупанти перевіряють будинки, питають про чоловіків. У Приазовській, Нововасилівській та Олександрівській громадах виламують двері і займають порожні будинки, а у Кирилівці розселились у захоплених базах відпочинку, повідомив мер Мелітополя.

14 листопада в ефірі національного телемарафону Федоров розповів, що російські військові намагаються змусити чоловіків окупованої Мелітопольщини копати окопи, щоб потім залишити їх в цих окопах воювати проти України.

копати окопи, щоб потім залишити їх в цих окопах воювати проти України. У Генеральному штабі Збройних сил України 13 листопада підтвердили, що російські військові нарощують свої війська в районі Мелітополя і зменшують – у низці населених пунктів на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

«Окупанти проводять навчання»

Депутат Запорізької обласної ради Павло Тімофєєв у коментарі «Новинам Приазов'я» розповів, що, за його інформацією, у Мелітополі перебуває низка підрозділів російської армії, зокрема ті, які відійшли з Херсона, а також нещодавно мобілізовані військові.

Дуже багато зараз дислокується мобілізованих

«Вони проводять навчання як на півдні, так і на півночі Мелітополя. Дуже багато зараз дислокується мобілізованих. Ми бачимо, що вони навіть свої пункти тимчасової дислокації розташовують у закладах освіти, що дуже турбує місцевих жителів», – каже депутат.

«Ми бачимо також, що мобілізовані в жахливому стані. Вони не забезпечені необхідним, тому є багато випадків крадіжки майна з приватних будинків, крадуть речі, предмети гігієни. Дуже багато з'явилося мобілізованих на ринках Мелітополя. Я так розумію, вони на самоутриманні», – припустив політик.

За його словами, гуманітарна ситуація в Мелітополі «напружена». У місті відбуваються збої електропостачання, а також опалення.

Тімофєєв закликав мелітопольців мінімізувати контакти з представниками російських окупаційних сил і тими, хто з ними співпрацює.

Дуже великі колони вантажних автомобілів їдуть через Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь

«Зараз через те, що Україна намагається утримувати вогневий контроль за ділянками логістики, через те, що спроможність Кримського моста обмежена, дуже великі колони вантажних автомобілів їдуть через Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь. Щодня часто чутно звуки прильотів або навчань і це дуже турбує кожного мелітопольця», – зазначив він.



Тімофєєв радить жителям міста триматися якнайдалі від місць розташування військових підрозділів, або окупаційних адміністрацій, щоб не наражати себе на небезпеку, а також зробити запаси їжі, води, за можливості – дров, підготували ліхтарики.

Токмак: «заїжджають С-300»

Начальник Токмацької військової адміністрації Запорізької області Олександр Чуб розповів, що останніми днями російські військові, які базувалися у Токмаку, виїжджають у напрямку Мелітополя.

На територію Токмацької громади заїжджають С-300 та шмаляють у бік Запоріжжя

«Напередодні звільнення Херсона почалась така метушня – машини їздять взад-вперед, нібито немає в них якогось плану, немає конкретних завдань. А потім спостерігаємо ми, що військові виїжджають з міста Токмак у села та в напрямку Мелітополя. Така ситуація за три-чотири останніх дні. Ми чуємо від наших мешканців, що є і прильоти, є й вильоти з території Токмацької громади. Ще відомо, що на територію Токмацької громади заїжджають С-300 та шмаляють у бік Запоріжжя», – повідомив Чуб.



Посадовець також розповів, як змінювалося ставлення російських військових до місцевого населення протягом місяців окупації Токмака.



«Коли вони заїхали ще в лютому, то нібито не чіпали. Зараз зненацька можуть зупинити будь-яку людину, перевірити телефон, обшукати, перевірити навіть картки «ПриватБанку» – відкрити Приват24, щоб бачити, чи нараховується людині заробітна плата Україною, чи працюють вони. Напруження збільшується відносно до місцевого населення», – стверджує начальник військової адміністрації.



З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Кирилівка: «перевдягаються у цивільний одяг»

Голова Кирилівської територіальної громади Іван Малєєв розповів, що кількість російських військових у селищі останнім часом збільшилася, вони заселяються до баз відпочинку.

Їх було небагато в Кирилівці, зараз наїхало, ходять багато в цивільному одязі

«Техніка заходить не лише в Кирилівку, але і Радіоновку, до Шелюг. Їх було небагато в Кирилівці, зараз наїхало, ходять багато в цивільному одязі, місцеві розповідають, що навіть перевдягаються трішечки», – повідомив селищний голова.



За його словами, в Кирилівці є електрика та вода. Виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію місцевим жителям зараз складно.



«Василівка дуже мало пропускає на Запоріжжя. Тому дуже мало такої можливості. Особливо чоловіків призовного віку, майже не випускають. Жінки ще пересуваються, чоловіки – ні», – сказав посадовець.

Бердянськ: «піднявся партизанський рух»

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів, що до міста прибувають мобілізовані російські військові. Втім, скупчення військової техніки у Бердянську немає.

Особовий склад виконує або функції охорони громадського порядку, або просто знаходиться в тилу

«Частково мобілізовані громадяни з Російської Федерації в Бердянську мають такий собі не дуже приємний вигляд, бо ходять обірвані, брудні, шукають засоби гігієни, де їм помитися. І загалом ми розуміємо, що настрій у них не дуже бойовий, м'яко кажучи. Контингент – переважно це омонівсько-поліцейська спільнота. Особовий склад виконує або функції охорони громадського порядку, або просто знаходиться в тилу, бо це тил і там несуть службу для того, щоб бути залученими в тому чи іншому місті», – пояснив заступник голови райради.



Політик запевнив, що звільнення Херсона підвищило моральний дух переважної більшості бердянців.



«Окремо відчувається, що піднявся партизанський рух або просто бойовий дух піднявся в людей, бо вони більш активно почали клеїти патріотичні наклейки та не тільки в Бердянську, а на території Бердянського району. Пишуть на стінах «Слава ЗСУ», «ми чекаємо». Жорстко роздратовували окупантів, але я розумію, що людей вже не зупинити, що вони вже почали активну фазу підготовки до зустрічі ЗСУ», – наголосив Дудукалов.

Енергодар: «готуються грабувати»

Мер Енергодара Дмитро Орлов розповів, що російських військових у місті, як і раніше, велика кількість.

«Почали більш активно захоплювати комунальні приміщення: дитячі садочки та школи. Ламають замки, відбирають, що є, і фактично, я так розумію, готуються грабувати всі комунальні приміщення, всі матеріальні цінності будуть вивозити. Колаборанти активно виїжджають, і більшості з активних уже немає», – зазначив міський голова.



Гуманітарна ситуація в Енергодарі складна, каже мер.

Температура досить низька у квартирах, батареї ледь 35 градусів до 40. І повністю запустити систему опалення та гарячого водопостачання не буде можливості

«У нас нетипове місто. У нас немає котелень і тепло йде виключно від атомної або теплової електростанції, теплова не працює, атомна також на генерацію теплової енергії не працює. Температура досить низька у квартирах, батареї ледь 35 градусів до 40. І повністю запустити систему опалення та гарячого водопостачання не буде можливості поки хоча б один з енергоблоків вийде на енергетичний рівень потужності. По медикаментах, продуктах, засобах гігієни, то також ситуація досить складна», – повідомив Орлов.

«Переваги на боці ЗСУ»

Колишній командувач Сухопутних сил Сполучених Штатів Америки у Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес 12 листопада написав у своєму твіттері, що Україна вірогідно звільнить Мелітополь і Маріуполь до січня, після чого може розпочатися звільнення Криму.



Аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов зазначив, що російські військові ретельно готувалися до відступу з правобережної частини Херсонщини, але зараз змушені залишити частину узбережжя Дніпра й на лівому березі.

Завдяки поставкам НАТО більшість української артилерії має вищу дальність за російську. Відповідно, російські війська вимушені залишати частину узбережжя Дніпра

«Після того, як українські сили вийшли до Дніпра та вся ця територія опинилася в зоні ураження не лише українських систем залпового вогню «Хаймарс», а й гармат. Завдяки поставкам НАТО більшість української артилерії має вищу дальність за російську. Відповідно, російські війська вимушені залишати частину узбережжя Дніпра в так званій сірій зоні. Про це кажуть, наприклад, деякі мобілізовані, які були кинуті на правий берег Дніпра і їм довелося відійти. Справа ще в тому, що правий берег вищий за лівий і це, відповідно, дає перевагу деяким українським засобам, наприклад, мінометам, безпілотникам», – зауважив експерт.



Терміни деокупації Мелітополя та Маріуполя залежать від постачання Збройним силам України необхідної військової допомоги, а також від швидкості настання зимової погоди, каже аналітик.



«Чим скоріше замерзне земля, що дасть можливості українській техніці, колісній, яка у великій кількості постачалася країнами НАТО, пересуватися вперед, тим, відповідно, ці наступальні дії почнуться скоріше», – вважає Михайлов.

«Є наразі підстави вважати, що українська армія буде готова до зими краще за російську. І якщо ця різниця буде відчутною, тоді можна сподіватися на те, що російські військові не будуть відрізнятися бойовим духом і не зможуть ефективно тримати оборону. Я готовий припустити звільнення, якщо не Маріуполя, то принаймні Мелітополя до кінця року», – зазначив Михайлов.

Втримати сухопутний коридор до Криму

Михайлов зауважив, що для російських військових важливим є не стільки Мелітополь, скільки сухопутний коридор до Криму.

«Це дуже важливо, тому що російські ремонтні роботи на Кримському мосту ще не закінчені та не зрозуміло, коли вони будуть закінчені. Тож, наприклад, багатьом водіям радять пересуватися саме окупованими територіями материкової України, щоб потрапити до Росії», – каже Михайлов.

«Також це дуже важливий шлях забезпечення для російського угруповання залишків окупованих територій Херсонської та Запорізької областей. Якщо перерізати цей шлях, якщо просунутися в напрямок Азовського моря, то російська логістика Херсонської та Запорізької областей буде дуже порушена», – запевнив аналітик.

На думку експерта, якщо українські військові просунуться в напрямку Мелітополя та Азовського моря, російській армії буде важко та небезпечно утримувати залишок окупованих територій півдня України. Маріуполь не має стратегічного значення для російських військових, але вони будуть намагатися його утримати.

«Він навіть для росіян є певною проблемою, тому що Маріуполю загрожує гуманітарна катастрофа, як каже українська маріупольська влада. Окупанти не підготувалися до опалювального сезону, до інших викликів зими», – підкреслив експерт.

Втримання Маріуполя, на його думку, є більше питанням престижу для РФ, оскільки російській армії вдалося окупувати це місто шляхом великих жертв, як серед військових так і серед цивільного населення.