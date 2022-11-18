Удар по Запоріжжю: влада каже, що під завалами можуть бути люди

У Запоріжжі під завалами на одному з об’єктів інфраструктури, в який ввечері 18 листопада влучили російські ракети, можуть бути люди, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

«На цей час там зафіксовано п’ять прильотів. У результаті ворожої атаки виникла пожежа. Прямо зараз під завалами можуть перебувати люди. Звичайні мирні люди, які просто були в той час на роботі і які не становили абсолютно ніякої загрози для кремлівських прихвостнів», – написав він у телеграмі.

За словами Куртєва, на місці ракетного удару вже працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Він також додав, що через російський удар половина одного з районів міста залишилася без теплопостачання і постраждали мирні будинки. Масштаб ушкоджень з’ясовують, повідомив секретар міськради.

Раніше голова обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що російські війська ввечері 18 листопада завдали ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок чого пошкоджений об’єкт промислової інфраструктури. Що це за об’єкт – він не уточнив.

Російські війська вночі 17 листопада завдали ракетного удару по житлових будинках у Вільнянську, розташований за 18 км від обласного центру – Запоріжжя. Було зруйновано двоповерховий житловий будинок, в якому проживали чотири родини, загинули дев’ятеро людей.

Запоріжжя та область регулярно зазнають російських ударів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.