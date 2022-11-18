Українські військові зруйнували пункт базування сил РФ на Кінбурнській косі – ОК «Південь»

Українські військові уразили район зосередження сил і техніки Росії на Кінбурнській косі в Миколаївській області, повідомило ввечері 18 листопада оперативне командування «Південь».

«На Кінбурнській косі уражено район зосередження живої сили, озброєння і техніки противника. Саме звідти окупанти обстрілювали портові буксири й зернові баржі в Дніпро-Бузькому лимані. Демілітарізовано сім рашистів та дві одиниці авто-бронетехніки, пункт базування зруйновано», – йдеться в повідомленні.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім 11 листопада заявив, що вся Миколаївська область, крім Кінбурнської коси, звільнена.