Вночі армія РФ вдарила по Дніпропетровщині, є руйнування – влада

У ніч проти 19 листопада російські війська атакували Нікопольський район у Дніпропетровській області – було випущено більш ніж 60 снарядів, повідомив у телеграмі голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

Російські військові обстріляли з «Градів» та важкої артилерії Нікопольську, Марганецьку та Мирівську громади.

«Пошкоджено житло, господарські будівлі та автомобілі. Деталі обстрілів ще уточнюються», – повідомив Резніченко.

Загиблих та постраждалих немає, уточнив голова ОВА.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.