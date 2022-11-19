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Вночі армія РФ вдарила по Дніпропетровщині, є руйнування – влада

Наслідки обстрілу російськими військовими Нікополя на Дніпропетровщині 12 листопада 2022 року, ілюстраційне фото

У ніч проти 19 листопада російські війська атакували Нікопольський район у Дніпропетровській області – було випущено більш ніж 60 снарядів, повідомив у телеграмі голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

Російські військові обстріляли з «Градів» та важкої артилерії Нікопольську, Марганецьку та Мирівську громади.

«Пошкоджено житло, господарські будівлі та автомобілі. Деталі обстрілів ще уточнюються», – повідомив Резніченко.

Загиблих та постраждалих немає, уточнив голова ОВА.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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