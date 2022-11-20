Війська РФ атакували Харківщину, дві людини отримали важкі травми – Синєгубов

У суботу, 19 листопада, внаслідок обстрілів російської армії в Куп’янському районі на Харківщині дві людини отримали важкі травми, йдеться в повідомленні голови ОВА Олега Синєгубова в телеграмі.

«За добу внаслідок обстрілів Куп’янського району госпіталізовані 2 людей: 54-річна жінка та 60-річний чоловік. Обоє отримали вибухові травми та осколкові поранення, пацієнти у важкому стані», – йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, по області протягом доби під артилерійським вогнем росіян опинялися Куп‘янський, Чугуївський та Ізюмський райони. У Куп’янську внаслідок обстрілу елеватору виникла пожежа. Постраждалих немає.

Крім того, зазнали пошкоджень приватні домоволодіння та господарчі споруди, уточнив місцевий чиновник.

Ударів по Харкову за минулу добу не зафіксували. Піротехнічні групи за добу знешкодили 269 вибухонебезпечних предметів.

15 листопада Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні, випустивши понад 90 ракет, більшість з яких збили українські сили ППО. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще шестеро людей травмовані. Також внаслідок обстрілу було пошкоджено близько 30 об’єктів – це і приватні будинки, і об’єкти критичної інфраструктури.

Після масованих ракетних атак мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.