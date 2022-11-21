NASAMS збиває фактично 100% крилатих ракет, але таких систем в України мало – Повітряні сили

Системи NASAMS збивають фактично 100% крилатих ракет, але таких комплексів в України мало, заявив повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«Системи, які вже надано партнерами Україні, ефективно працюють в системі протиповітряної оборони. Маємо дві системи NASAMS, які, як і IRIS-T (наразі одна установка), вже проявили себе у протиповітряному бою. Фактично 100% влучання з цих комплексів. Це сучасні комплекси із гарною системою виявлення цілей, а також ракетами, які фактично стовідсотково знищують крилаті ракети ворога. Проблема у тому, що маємо мало цих систем», – розповів він під час брифінгу.



Ігнат наголосив на тому, що сьогодні протиповітряна оборона України – це не лише зенітно-ракетні комплекси повітряних сил та винищувачі, а ще й ППО сухопутних військ, військово-морських сил та інших сил оборони.

7 листопада міністр оборони Олексій Резніков повідомив про отримання Україною нових систем протиповітряної оборони – NASAMS і Aspide. У Пентагоні підтвердили, що дві системи протиповітряної оборони NASAMS вже перебувають в Україні, а українські військові нещодавно завершили навчання з керування системою у Європі.