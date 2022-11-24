Санду розкритикувала російський режим, який «навмисно вбиває людей» і залишає у темряві й холоді

Президент Молдови Мая Санду 23 листопада розкритикувала владу Росії після того, як російський масований ракетний удар по Україні призвів до вимкнення електрики майже по всій території Молдови.

«Ми не можемо довіряти режиму, який залишає нас у темряві й холоді, який навмисно вбиває людей із простого бажання тримати інші народи у злиднях та приниженні. Як би важко не було зараз, наш єдиний шлях, майбутній шлях Республіки Молдова, має вести в бік вільного світу», – написала Санду у фейсбуці.

Вона також пообіцяла, що всі технічні проблеми буде вирішено і світло повернеться до будинків.

Крім того, у МЗС Молдови в середу викликали посла Росії.

За даними молдовської влади, без енергопостачання залишилася переважна більшість населених пунктів країни через аварійне відключення системи енергопостачання. У столиці Молдови Кишиневі зупинився громадський транспорт, не працювали світлофори. Приблизно через годину електропостачання почало відновлюватися.

Минулого разу електрика в Молдові зникала 15 листопада, під час попередньої масованої російської атаки на енергетичні об’єкти сусідньої України, звідки Молдова отримує частину електроенергії.

У Кишиневі в останні тижні відбуваються масові акції протесту опозиції, яка звинувачує проєвропейську владу країни в енергетичній кризі та підвищенні цін. Влада вважає, що організатори протестів, у тому числі мільярдер Ілан Шор, що перебуває за кордоном, пов’язані з Росією.