Внаслідок російського удару по Україні у Молдові масштабні відключення світла – віцепрем’єр

Російський масований удар по Україні також спричинив відключення світла в Молдові, повідомив віцепрем’єр-міністр і міністр інфраструктури Андрей Спіну 23 листопада.

«Ми маємо повторення ситуації 15 листопада. Внаслідок російського бомбардування української енергетичної системи протягом попередньої години ми маємо масштабні відключення електроенергії по всій країні», – повідомив він.

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За словами Спіну, місцеві служби працюють над відновленням електропостачання.

«Укренерго» повідомило, що аварійні відключення електрики у всіх регіонах України триватимуть з 14:45 упродовж найближчої доби.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по українських населених пунктах. Раніше КМДА повідомила про влучання в об’єкт критичної інфраструктури в столиці.