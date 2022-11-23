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У Києві внаслідок ракетного удару загинуло троє людей – військова адміністрація

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що в Київській області зафіксовано влучання у житловий будинок. (фото ілюстративне. Акція на підтримку України у США)

Внаслідок ракетного удару пошкоджена двоповерхова будівля в Києві, повідомила Київська міська військова адміністрація.

«Внаслідок влучання пошкоджено двоповерхова будівля. Три людини загинуло та шість постраждало», – йдеться в повідомленні.

Обласна військова адміністрація також повідомила про влучання по житловому сектору на Київщині.

«Маємо постраждалих серед цивільного населення. Усі необхідні служби та медики вже працюють. Вся область без світла», – заявив голова ОВА Олексій Кулеба.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по українських населених пунктах. Раніше КМДА повідомила про влучання в об’єкт критичної інфраструктури в столиці.

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