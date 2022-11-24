Країни ЄС не дійшли згоди щодо обмеження цін на газ

Міністри енергетики країн Євросоюзу 24 листопада не змогли погодити обмеження цін на газ – про це повідомляють міжнародні медіа з посиланням на міністра інфраструктури Чехії Йозефа Сікелу. Його країна зараз головує в ЄС.

За словами Сікели, міністри зустрінуться у першій половині грудня, аби спробувати подолати розбіжності в поглядах на це рішення.

Як передає агентство AFP, кілька міністрів розкритикували початкову пропозицію. Зокрема, представники Польщі та Іспанії назвали її «жартом», а міністр енергетики Греції Костас Скрекас заявив, що запропоноване обмеження «не є реальною стелею» для цін на енергоносії.

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«Ми втрачаємо безцінний час безрезультатно», – цитує Скрекаса агентство.

Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба, закликавши ЄС погодити дев’ятий пакет санкцій, заявив, що Київ наполягає на повному енергетичному ембарго, продовженні нафтового ембарго на північну гілку газопроводу «Дружба», забороні імпорту скрапленого газу з Росії.

6 жовтня Євросоюз погодив восьмий пакет санкцій проти проти Росії через агресію проти України і влаштовані Кремлем на окупованих українських територіях псевдореферендуми про так зване приєднання до РФ.