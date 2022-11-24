Країни ЄС продовжують узгодження стелі цін на російську нафту

Країни-члени Європейського союзу 24 листопада не змогли подолати розбіжності в питанні обмеження цін на російську нафту, яке має на меті обмежити здатність Москви фінансувати війну проти України. У п’ятницю, 25 листопада, можливі додаткові переговори, якщо позиції зближуватимуться, повідомляє Reuters.

Частина членів ЄС вважає пропозицію країн «Групи семи» (G7) про ліміт на рівні 65-70 доларів за барель занадто доброю для Росії, інші твердять, що це занадто низька ціна.

«Зараз відбувається багато двосторонніх переговорів на дуже високому рівні. Тільки-но буде досягнутий прогрес, відбудеться зустріч представників усіх країн ЄС. Немає сенсу скликати ще одну зустріч, якщо не буде змін», — сказав один із дипломатів ЄС.

За даними дипломатів, шість із 27 країн ЄС виступають проти встановлення стелі ціни, запропонованої «Групою семи».

Польща хоче, щоб обмеження було встановлено на рівні 30 доларів, стверджуючи, що з урахуванням витрат Росії на видобуток (за деякими оцінками, це 20 доларів за барель), пропозиція «Групи семи» дасть Москві занадто великий прибуток. Литва та Естонія в цьому питанні підтримують Польщу.

«Польща підтримує обмеження ціни на російську нафту, але запропонований рівень є надзвичайно високим. Цей рівень має стосуватися витрат виробництва на барель сирої нафти, а не поточної ринкової ціни», – сказав речник представника Польщі в ЄС Адріан Бернацкі.

Від 70% до 85% російського експорту сирої нафти відбувається танкерами, а не трубопроводами. Ідея обмеження полягає в тому, щоб заборонити судноплавним і страховим компаніям обслуговувати вантажі російської сирої нафти по всьому світу, якщо вона продається за ціною, вищою від встановленої «Групою семи» та її союзниками.

Нині російська нафта марки Urals уже торгується в обговорюваному діапазоні на рівні близько 68 доларів за барель.