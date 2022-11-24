Країни ЄС поки не змогли узгодити стелю цін на російську нафту

Більшість країн Євросоюзу підтримують запровадження стелі цін на російську нафту, проте поки що не можуть домовитися про її верхню межу. Про це повідомляють Bloomberg та Politico з посиланням на джерела. Рішення мало бути узгоджене 23 листопада.

Польща в середу відхилила запропоновані 65 доларів за барель, вважаючи, що це «надто щедро» для Москви. Варшава та країни Балтії вимагають встановити стелю ціни на російську нафту у 30 доларів за барель. Про це повідомляє Politico з посиланням на неназваних дипломатів та офіційних осіб у ЄС.

Водночас Греція, чия судноплавна галузь перевозить багато нафти, не хоче опускатися нижче за 70 доларів за барель, зазначає Bloomberg. Обговорення тривають і в четвер, 24 листопада. Крім цього, також 24 листопада відбувається зустріч міністрів енергетики ЄС, на якій обговорюються заходи щодо стримування цін на природний газ, повідомляє агентство.

Напередодні видання The Wall Street Journal писало, що ЄС обговорює запровадження цінової стелі на російські постачання нафти на рівні близько 60–70 доларів за барель. Для впровадження цього заходу потрібна згода всіх країн-членів Євросоюзу. Після цього, як очікується, рішення схвалять «Група семи» та Австралія.

Ідею обмеження цін на закупівлю російської нафти, яку перевозять танкери, було запропоновано кілька місяців тому міністром фінансів США Джанет Єллен. США, країни Євросоюзу та інші учасники ринку прагнуть скоротити російські доходи від продажу нафти, які вважаються основним джерелом фінансування вторгнення в Україну, і водночас не допустити різкого стрибка цін на світовому ринку.

Спочатку обговорювалося встановлення граничної ціни на російську нафту в діапазоні 40–60 доларів за барель. Наприкінці жовтня Bloomberg повідомив, що позиція США щодо обмеження цін на російську нафту помʼякшилася, і розглядається стеля понад 60 доларів за барель.

5 грудня набирає чинності восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії, який передбачає запровадження граничної ціни на російську нафту, що перевозиться танкерами.

У разі нездатності країн Євросоюзу домовитися про межі цін імпортованої російської нафти з 5 грудня набирає чинності європейська заборона на фінансування та страхування перевезень російської нафти. Це може, як побоюється Білий дім, призвести до різкого злету світових цін на нафту.

Росія вже заявила, що відмовиться постачати нафту та нафтопродукти до країн, які запровадять стелю цін.