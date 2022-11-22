«Давно перезріло питання»: Кулеба просить ЄС не зволікати з дев’ятим пакетом санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Європейський союз не зволікати з розробкою і впровадженням дев’ятого санкційного пакета проти РФ.

«Давно перезріло питання ухвалення 9-го санкційного пакета ЄС. Але пакета досі немає. Ба, більше: ми чуємо лише про намагання розпочати серйозну роботу над його підготовкою. Така ситуація є абсолютно неприпустимою. Я закликаю своїх колег в ЄС - і в Єврокомісії, і серед держав-членів ЄС - відкинути будь-які сумніви, або, як модно казати, «втому», і розпочати та швидко завершити 9-й санкційний пакет», – заявив Кулеба на онлайн-брифінгу 22 листопада.

Кулеба закликав приділити особливу увагу санкціям, які гальмують та зупиняють російську ракетну індустрію.

«Здатність Росії виготовляти нові ракети потрібно просто знищити. Для того, щоб вони не мали додаткового ресурсу для вбивства українців, знищення українських міст та енергосистеми», – зазначив він.

Голова МЗС України підкреслив, що санкції дійсно працюють та послаблюють російську воєнну машину, і мають посилюватися, поки триває російська агресія.

Україна, за його словами, наполягає на повному енергетичному ембарго, продовженні нафтового ембарго на північну гілку газопроводу «Дружба», забороні імпорту скрапленого газу з Росії.

«Окрема тема, каже Кулеба, це заборона російської пропаганди.

«За нинішніх обставин це самогубство – дозволяти будь-якій російській пропаганді продовжувати діяльність в ЄС. Вона не має нічого спільного зі свободою ЗМІ. Російське телебачення 24/7 закликає до геноциду українців, а його філіали в країнах ЄС розпалюють ворожнечу та ненависть, підважуючи європейську демократію. Російська державна пропаганда в ЄС та інших країнах має бути повністю заборонена», – додав Кулеба.

Він також закликав розширити індивідуальні санкції та внести до списку всіх причетних до протиправних дій на ЗАЕС.

«Очікуємо, що 5 грудня та 5 лютого почне діяти ембарго на імпорт сирої нафти та нафтопродуктів з Росії, посилене встановленням граничної ціни на нафту та нафтопродукти. Чітка реалізація цих заходів без будь-яких винятків істотно знизить можливості Росії фінансувати війну. Це все ми доводимо до сторони ЄС та наполягаємо, що 9-й пакет має бути сильнішим за попередні і ухвалений вже незабаром», – підсумував Дмитро Кулеба.

6 жовтня Євросоюз погодив восьмий пакет санкцій проти проти Росії через агресію проти України і влаштовані Кремлем на окупованих українських територіях псевдореферендуми про так зване приєднання до РФ.