Восьмий пакет санкцій проти РФ поширюється винятково на непідконтрольні території України – МЗС

У Міністерстві закордонних справ України у відповідь на запит Радіо Свобода пояснили, що восьмий пакет санкцій стосується винятково неконтрольованих українським урядом територій Запорізької та Херсонської областей.

Для формування комплексних роз’яснень щодо коректного застосування санкційних обмежень ЄС в частині тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей, Єврокомісія наразі збирає відповідну інформацію і пропозиції від держав-членів, перебуваючи на зв’язку з їхніми митницями, повідомили у дипломатичному відомстві України

Там зазначають, що отримали низку звернень від українських юридичних та фізичних осіб-підприємців, виробничі потужності яких розташовані, зокрема у Запорізькій та Херсонській областях, щодо проблем, пов’язаних з митним оформленням їхньої продукції в окремих державах-членах ЄС, а також блокування платежів іноземними банками за експортно-імпортними контрактами внаслідок запроваджених ЄС санкцій у відповідь на спробу анексії РФ зазначених областей України.

З метою врегулювання ситуації до Єврокомісії українською стороною, зокрема, спрямований запит щодо необхідності уніфікованого застосування митними органами держав-членів ЄС санкцій 8-го пакету та підготовки відповідних роз’яснень державам-членам ЄС задля недопущення дискримінації українських підприємств, розташованих на підконтрольних уряду територіях України, водночас зберігаючи цілісність санкційної політики ЄС, йдеться у відповіді на запит.

У МЗС України також зазначають, що доручили посольствам у державах ЄС звернутися до митних органів країн та підтвердити, що обмежувальні заходи стосуються лише товарів, які походять з тимчасово непідконтрольних уряду України територій Запорізької та Херсонської областей.

Раніше представники запорізького бізнесу, їхні бізнес-партнери в ЄС та приватні особи повідомляли про відмову банків країн ЄС проводити операції, однією стороною з яких є зареєстровані у Запоріжжі приватні особи, ФОПи або компанії.

Скасування банківських операцій фінустанови країн ЄС мотивували поширенням на непідконтрольну Україні територію Запорізької області восьмого пакету санкцій ЄС проти РФ та відсутністю офіційного переліку підконтрольних Україні населених пунктів регіону.

На запит Радіо Свобода у Мінреінтеграції повідомили, що в Україні наразі затверджений перелік територіальних громад, які перебувають в зоні воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточені (блокуванні).

Згідно з цим документом, Запоріжжя, а точніше Запорізька міська територіальна громада, належить до тих, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 10 жовтня.

Загалом аналогічний статус у Запорізькій області мають 59 громад у 5 районах Запорізької області, які перебувають як під контролем уряду України, так і під контролем окупаційних військ РФ.

6 жовтня Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії у зв’язку із вторгненням в Україну. Запроваджені обмеження поширюються, окрім неконтрольованих Україною територій Донецької та Луганської областе, на аналогічні території Херсонської і Запорізької.