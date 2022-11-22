Недодивилися: як Запоріжжя та неокупована частина області потрапили під санкції Євросоюзу?

Запоріжжя – Місяць тому ЄС запровадило восьмий пакет санкції проти РФ через збройну агресію проти України. Дія введених заходів охоплює також нині тимчасово окуповані Росією території 4-х областей України – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької. Втім, наразі під них потрапили і підконтрольні Україні райони цих областей, а також зареєстровані там бізнеси.

Запоріжжя під санкціями ЄС?

Олена Ярошенко – добре відома у Запоріжжі волонтерка, що від 2014 року допомагає українським військовим і їх родинам. Продовжує це робити і в умовах повномасштабного вторгнення військ РФ до України. Нині тимчасово живе у Хмельницькому. Каже, очікувала переказ від знайомих з країн ЄС для волонтерського збору для військових і зіткнулася з наступною ситуацією:

«В мене реєстрація запорізька. Я чекала переказ грошей з Німеччини і Бельгії. Так, ось бельгійські кошти вже повернулися назад до відправника з формулюванням, що Запорізька область знаходиться в окупації і вони не співпрацюють з банківськими відділеннями у цій області», – ділиться волонтерка.

З аналогічною проблемою зіткнувся керівник IT-бізнесу, що багато років живе і працює в країнах ЄС, Дмитро. Він співпрацює з українськими ФОПами-розробниками, в тому числі зареєстрованими у Запоріжжі.

«Вийшла проблема, що банк відмовив переводити кошти ФОПам, котрі в Україні зареєстровані з адресами в Запоріжжі. У нас нема нікого, з ким співпрацюємо, з інших регіонів, котрі справді окуповані, тобто Херсонської, Донецької, Луганської.

У нас там звідти нікого нема, але вони справді окуповані – і я розумію, що людям звідти потрібно міняти реєстрацію ФОПа. У нас люди з Києва, з Західної України – і без питань до них все пройшло. Проблеми вилізли лише по Запорізькій області. Минулого місяця у вересні жодних питань не було і Запоріжжі. І коли почали питати банк, в чому проблема. То банк сказав, що ось санкції такі і такі, і в них є Запорізька область», – ділиться Дмитро.

Підприємець каже, що отримав відмови у проведенні від двох банківських установ Болгарії. Про можливість проведення операцій для розрахунку по контрактах з запорізькими ФОПами запитував і в фінансових країнах Прибалтики – втім, отримав таку ж саму відповідь, що і від їх болгарських колег.

Через ситуацію, яка склалася запорізькі підприємці звернулися до Кабінету міністрів і Міністерства економіки України.

«Взаємодія суб’єктів господарювання м. Запоріжжя із Європейськими банківськими установами щодо розрахунків, яка виникла з прийняттям директиви ЄС 2022/1908 від 06.10.2022 що забороняє вести справи з Запорізькою областю, не конкретизуючи, що мова йде виключно про окуповані території.

Направили звернення в Мінекономіки з проханням надтерміново врегулювати

Не менше ця проблема стосується і просто громадян м. Запоріжжя, які не в змозі отримувати платежі із Європи. Нагадаємо, що в самому Запоріжжі, яке підконтрольне Україні, здійснює свою діяльність 90% бізнесу, які тримаються і надають вижити запоріжцям, утримуючи робочі місця, сплачуючи заробітну платню та податки до місцевих бюджетів. Наразі їх господарські операції заблоковані.

Подекуди питання вирішуються довідками влади, що Запоріжжя це підконтрольна Україні територія, але це більш виключення, ніж практика. Направили звернення в Мінекономіки з проханням надтерміново врегулювати питання», – повідомила у соцмережах голова запорізького бізнес-союзу «Порада» Олена Єременко.

Що робити?

У Запорізькій ОВА Радіо Свобода повідомили, що знають про проблеми, які виникли внаслідок поширення на регіон восьмого пакету санкцій ЄС проти РФ, під дію якого потрапили і населені пункти підконтрольні України. В адміністрації, кажуть, що надіслали відповідні листи-звернення на МЗС України та посольств країн ЄС.

В деяких випадках ситуацію щодо банківських переказів жителям Запоріжжя вдається вирішити в індивідуальному порядку. Так, після звернення до банку та перереєстрації даних рахунку в іншому регіоні Олені Ярошенко таки вдалося отримати переказ з закордону.

«Банк зі мною зв’язався. Вони взяли на розгляд моє питання, бо у них такого ще не було. Думаю, що я перша, хто звернувся з таким питанням. Три дні вони вирішували. А на четвертий день подзвонив банк і сказав, що вони мені на електронну пошту надіслали в електронному вигляді зроблений з перереєстрацією IBAN (міжнародний номер банківського рахунку - ред.). Тобто в мережі банку є старий, а вони мені надали перероблений IBAN. На час мого перебування в статусі ВПО я можу його використовувати, надавати для розрахунків, і він буде діяти. Я надала його – і мені одразу перерахували гроші. Всі потрібні процедури перереєстрації банк робить індивідуально», – розповіла волонтерка.

А ось підприємцю Дмитру провести розрахунки з своїми партнерами-ФОПами з Запоріжжя поки не вдається. Він звернувся по допомогу у цьому питанні до МЗС України. Також підприємець просить своїх партнерів за можливості перереєструвати свої ФОПи в інших регіонах України.

В Європі офіційного списку, що окуповано в УКраїні, а що ні.

«Ми писали з юристами банку у Болгарії. А далі виявилось, що нема де взяти офіційну інформацію щодо територій. Банку, як ви самі розумієте, наші гроші не потрібні. Йому легше відмінити операцію. Тому якщо вийде так ніби вони комусь допомогли обійти санкції, то це 10 років у в’язниці. Другий банк у Болгарії нам одразу відповів, що є санкції, і що нема в Європі офіційного списку, що окуповано, а що ні. І ми до того теж шукали такий список, і справді його нема», – ділиться підприємець.

На запит Радіо Свобода у Мінреінтеграції України повідомили, що в Україні наказом міністерства від 17 жовтня 2022 року № 233 наразі затверджений перелік територіальних громад, які перебувають в зоні воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточені (блокуванні).

Це список населених пунктів станом на 10 жовтня.

Ми ознайомилися з документом і представленим у його додатку переліком окупованих РФ територій України на сайті Мінреінтеграції.

Згідно з цим документом, Запоріжжя, а точніше Запорізька міська територіальна громада віднесена до територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 10 жовтня.

Загалом аналогічний статус у Запорізькій області мають 59 громад у 5 районах Запорізької області, які перебувають як під контролем уряду України, так і під контролем окупаційних військ РФ.

Дипломатичні шляхи вирішення проблеми

За коментарями щодо поширення дії санкцій ЄС на підконтрольну Україні територію Запоріжжя Радіо Свобода також звернулося до і Міністерства закордонних справ України.

У дипломатичному відомстві повідомили, що ними наразі отримано низку звернень не лише від підприємців Запорізької, а й Херсонської областей щодо проблем, пов’язаних з митним оформленням їхньої продукції в окремих державах-членах ЄС, а також блокування платежів іноземними банками за експортно-імпортними контрактами внаслідок запроваджених Європейським Союзом санкцій у відповідь на спробу анексії російською федерацією зазначених областей України.

Наразі до Єврокомісії, за словами Міністерства закордонних справ України, спрямований запит щодо «необхідності уніфікованого застосування митними органами держав-членів ЄС зазначеного санкційного Регламенту Ради ЄС та підготовки відповідних роз’яснень державам-членам ЄС задля недопущення дискримінації українських підприємств, розташованих на підконтрольних Уряду територіях України, водночас зберігаючи цілісність санкційної політики ЄС».

Також на запит Радіо Свобода у МЗС України повідомили, що Європейською Комісією підтверджується, що зазначений Регламент стосується виключно неконтрольованих урядом територій Запорізької та Херсонської областей.

Для формування комплексних роз’яснень щодо коректного застосування санкційних обмежень ЄС в частині тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей, Єврокомісія наразі збирає відповідну інформацію і пропозиції від держав-членів, перебуваючи на зв’язку з їхніми митницями.

У дипломатичному відомстві України також зазначають, що ними дано доручення посольствам України у державах-членах ЄС звернутися до митних органів країн акредитації та підтвердити, що обмежувальні заходи Регламенту Ради (ЄС) No2022/1903 та Рішення Ради (CFSP) No 2022/1908 стосуються лише товарів, які походять з тимчасово непідконтрольних Уряду України територій Запорізької та Херсонської областей України, а також отримати інформацію щодо будь-яких додаткових вимог до товарів та/або експортерів з підконтрольних Уряду України територій Запорізької та Херсонської областей України, які могли бути запроваджені у держава-членах ЄС, з тим, щоб припинити затримки митного оформлення відповідної продукції.

6 жовтня Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії у зв’язку із вторгненням в Україну. Восьмий пакет санкцій, впроваджених Євросоюзом проти Росії, включає такі заходи:

Заборона на транспортування нафти вище за встановлену стелю цін, обмеження на імпорт сталевої продукції, деяких видів пластмас та хімікатів.

Повна заборона на надання «гаманців криптовалют», відповідних рахунків або послуг громадянам та резидентам Росії, незалежно від загального обсягу таких криптоактивів.

Європейським компаніям заборонено надавати росіянам фінансові, ІТ-консультації, юридичні консультації, архітектурні та інженерні послуги

Заборона на транспортування нафти вище за встановлену стелю цін, обмеження на імпорт сталевої продукції, пластмас і деяких видів хімікатів

Громадянам ЄС збороняється обіймати посади в керівних органах деяких державних підприємств РФ.

Заборона на всі операції з російським морським регістром.

Заборона експорту у Росію цивільної зброї та військового транспорту та розширеного списку продукції, що використовується в авіаційній галузі тощо.

Запроваджені обмеження поширюються, окрім неконтрольованих Україною територій Донецької та Луганської областе, на аналогічні території Херсонської і Запорізької.

Майже 60% останньої, за даними Запорізької ОВА, нині перебуває під тимчасовим контролем військ РФ.