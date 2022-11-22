«Звезли тисячі мобілізованих росіян». Що відбувається в окупованому Мелітополі?

Після звільнення ЗСУ правобережної Херсонщини інші окуповані території відчули певні зміни, кажуть місцеві, – переважно збільшилася кількість військових: як тих, які вийшли з правобережної Херсонщини, так і новомобілізованих росіян. Проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» вдалося поспілкуватися з жителями Мелітополя, які на умовах анонімності розповіли, що відбувається зараз в окупованому місті.
«Заселяються у порожні будинки та школи»
Мелітопольці стверджують, що мобілізованих росіян зараз в місті більше за цивільних.
Масово скуповують теплі речі в магазинах одягу, шукають взуттяжитель Мелітополя
«Останніми днями їх на вулицях міста просто незліченна кількість. На центральному ринку вони шикуються у черги біля обмінників валют – бачив чергу з приблизно 50 військових. Всі якісь брудні, обідрані. Масово скуповують теплі речі в магазинах одягу, шукають взуття», – розповів один із місцевих жителів.
Інший співрозмовник повідомив, що військових активно заселяють у порожні будинки містян, що евакуювались з окупації.
«Мої сусіди виїхали близько трьох місяців тому, залишили гарний двоповерховий будинок. Тепер там мешкають «чеченці» – заїхали групою та оселились, поводяться як вдома. Ми намагаємось їм на очі не потрапляти. Бо є багато випадків, що забирають у місцевих машини, під загрозою розстрілу», – поділився чоловік.
Заселяються російські військові не лише у приватні будинки, а й у заклади освіти. Нещодавно на військову базу перетворили школу №22, повідомив мер міста Іван Федоров.
«Мелітополь на сьогодні – повноцінна військова база «рашистів» (військових РФ – ред.). Місто використовується для розселення особистого складу, для розміщення броньованої техніки. Щонайменше у чотирьох школах базуються казарми «рашистів». На територіях шкіл розміщуються системи залпового вогню «Град», – сказав Федоров у коментарі для «Новин Приазовʼя».
Не припиняються у місті викрадення місцевих жителів. Лише з початку листопада у Мелітополі зникли шестеро чоловіків, сказав мер Мелітополя.
У полоні на сьогодні – понад сто мешканців МелітополяІван Федоров
«Із 24 лютого викрали більш ніж сімсот людей. У полоні на сьогодні – понад сто мешканців. Бачимо чергові хвилі викрадення. Після кожної вдалої спроби наших сил спротиву ліквідувати окупантів та колаборантів «рашисти» (російські військові – ред.) оточують райони та проводять обшуки. Якщо у людини вдома є будь-що українське – чи то прапор, або одяг із символікою – людину викрадають, до неї застосовуються тортури», – стверджує Федоров.
«Комунальні проблеми залишаються»
Мер Мелітополя також розповів про комунальні проблеми, які особливо загострюються у містян з наближенням зими. Так, великою проблемою залишається ситуація з підключенням газу, якого в місті не було тривалий час через окупацію та бойові дії. Федоров стверджує, що жителі бояться пускати у квартири сторонніх людей.
Мелітопольці занепокоєні, що сторонні люди заходять до їхніх квартир. Під виглядом підключення газу «рашисти» заходять у домівки та намагаються займатись мародерством тощоІван Федоров
«Протягом чотирьох місяців природного газу на території Мелітополя і всієї окупованої території Запорізької області не було. «Рашисти» намагалися провести газогін, вони це зробили, але повноцінної подачі газу на ТОТ Запорізької області немає», – нагадав він.
«Що стосується Мелітополя, газопостачання є, але щоб його подати у квартири, у кожну квартиру потрібно зайти. Мелітопольці занепокоєні, що сторонні люди заходять до їхніх квартир. Під виглядом підключення газу «рашисти» заходять у домівки та намагаються займатись мародерством тощо. Тож сьогодні є проблеми з підключенням кожного абонента. Що стосується в цілому системи теплопостачання, то вона працює у 80% районів міста. Але є райони, такі, як «Авіамістечко», там газопостачання і теплопостачання неможливо відновити без повної реконструкції або будівництва нової котельні», – сказав Федоров.
«Швидку не викликати, лікаря не знайти»
Ситуація з медициною в окупації також погіршується, кажуть жителі, що залишаються в місті. Більшість жаліється на те, що через поганий мобільний зв’язок пацієнти не можуть викликати швидку допомогу або звʼязатися оперативно зі своїм сімейним лікарем.
Щодо вартості медикаментів, ціни в аптеках жителі Мелітополя називають «надвисокими», а препарати українського виробництва відсутні. Аби мати «надійну аптечку», необхідно їхати до Запоріжжя, або замовляти ліки у приватних перевізників.
«Якщо раніше можна було заплатити водію 300-500 гривень за перевезення, і ліки більш-менш доставляли, то зараз вони самі відмовляються брати таке замовлення. Російські військові на блокпостах забирають та викидають медикаменти, а іноді і затримують перевізників», – розповідають мелітопольці.
Міський голова Іван Федоров каже, що майже всі лікарні у районі переобладнані на військові шпиталі.
Майже всі лікарні використовуються як військові шпиталі, постачання медикаментів майже немаєІван Федоров
«Медична система під загрозою. Майже всі лікарні використовуються як військові шпиталі, наприклад, лікарні у Василівці, Токмаку, Приазов’ї, Якимівці. Постачання медикаментів майже немає. Жодних дійсно корисних та необхідних медикаментів за 9 місяців у Мелітополь не завезли, все тільки для пропаганди. Всі медикаменти, які ми намагались передати у Мелітополь через волонтерів, «рашисти» викидають у «сірій зоні», в районі Василівки», – прокоментував Федоров.
Бадьорості жителям міста зараз додають новини про деокупацію правого берега Дніпра від російських окупаційних військ. Цю інформацію мелітопольці зустріли із натхненням.
«Головне, що намагається зробити ворог – вселити зневіру у наших мешканців, щоб вони повірили у пропагандистські наративи, на кшталт «Росія тут назавжди». Звільнення півдня – яскравий показник того, що російська пропаганда немає нічого спільного з дійсністю», – наголосив мер Мелітополя.
З огляду на бойові дії та окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.
- 13 листопада у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що у Мелітопольському районі Запорізької області окупанти нарощують своє угруповання, а до міста прибувають колони з боку Токмака.
- Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. Російська влада у вересні оголосила про анексію чотирьох українських областей, враховуючи Запорізьку. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнили майже усю окуповану до того частину Харківщини.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило (верифікувало) 6 557 випадків загибелі і 10 074 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого до 13 листопада. В ООН наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим.
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