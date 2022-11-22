«Звезли тисячі мобілізованих росіян». Що відбувається в окупованому Мелітополі?

Після звільнення ЗСУ правобережної Херсонщини інші окуповані території відчули певні зміни, кажуть місцеві, – переважно збільшилася кількість військових: як тих, які вийшли з правобережної Херсонщини, так і новомобілізованих росіян. Проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» вдалося поспілкуватися з жителями Мелітополя, які на умовах анонімності розповіли, що відбувається зараз в окупованому місті.

«Заселяються у порожні будинки та школи»

Мелітопольці стверджують, що мобілізованих росіян зараз в місті більше за цивільних.

Масово скуповують теплі речі в магазинах одягу, шукають взуття

«Останніми днями їх на вулицях міста просто незліченна кількість. На центральному ринку вони шикуються у черги біля обмінників валют – бачив чергу з приблизно 50 військових. Всі якісь брудні, обідрані. Масово скуповують теплі речі в магазинах одягу, шукають взуття», – розповів один із місцевих жителів.



Інший співрозмовник повідомив, що військових активно заселяють у порожні будинки містян, що евакуювались з окупації.



«Мої сусіди виїхали близько трьох місяців тому, залишили гарний двоповерховий будинок. Тепер там мешкають «чеченці» – заїхали групою та оселились, поводяться як вдома. Ми намагаємось їм на очі не потрапляти. Бо є багато випадків, що забирають у місцевих машини, під загрозою розстрілу», – поділився чоловік.



Заселяються російські військові не лише у приватні будинки, а й у заклади освіти. Нещодавно на військову базу перетворили школу №22, повідомив мер міста Іван Федоров.



«Мелітополь на сьогодні – повноцінна військова база «рашистів» (військових РФ – ред.). Місто використовується для розселення особистого складу, для розміщення броньованої техніки. Щонайменше у чотирьох школах базуються казарми «рашистів». На територіях шкіл розміщуються системи залпового вогню «Град», – сказав Федоров у коментарі для «Новин Приазовʼя».



Не припиняються у місті викрадення місцевих жителів. Лише з початку листопада у Мелітополі зникли шестеро чоловіків, сказав мер Мелітополя.

У полоні на сьогодні – понад сто мешканців Мелітополя

«Із 24 лютого викрали більш ніж сімсот людей. У полоні на сьогодні – понад сто мешканців. Бачимо чергові хвилі викрадення. Після кожної вдалої спроби наших сил спротиву ліквідувати окупантів та колаборантів «рашисти» (російські військові – ред.) оточують райони та проводять обшуки. Якщо у людини вдома є будь-що українське – чи то прапор, або одяг із символікою – людину викрадають, до неї застосовуються тортури», – стверджує Федоров.

«Комунальні проблеми залишаються»

Мер Мелітополя також розповів про комунальні проблеми, які особливо загострюються у містян з наближенням зими. Так, великою проблемою залишається ситуація з підключенням газу, якого в місті не було тривалий час через окупацію та бойові дії. Федоров стверджує, що жителі бояться пускати у квартири сторонніх людей.

Мелітопольці занепокоєні, що сторонні люди заходять до їхніх квартир. Під виглядом підключення газу «рашисти» заходять у домівки та намагаються займатись мародерством тощо

«Протягом чотирьох місяців природного газу на території Мелітополя і всієї окупованої території Запорізької області не було. «Рашисти» намагалися провести газогін, вони це зробили, але повноцінної подачі газу на ТОТ Запорізької області немає», – нагадав він.



«Що стосується Мелітополя, газопостачання є, але щоб його подати у квартири, у кожну квартиру потрібно зайти. Мелітопольці занепокоєні, що сторонні люди заходять до їхніх квартир. Під виглядом підключення газу «рашисти» заходять у домівки та намагаються займатись мародерством тощо. Тож сьогодні є проблеми з підключенням кожного абонента. Що стосується в цілому системи теплопостачання, то вона працює у 80% районів міста. Але є райони, такі, як «Авіамістечко», там газопостачання і теплопостачання неможливо відновити без повної реконструкції або будівництва нової котельні», – сказав Федоров.

«Швидку не викликати, лікаря не знайти»

Ситуація з медициною в окупації також погіршується, кажуть жителі, що залишаються в місті. Більшість жаліється на те, що через поганий мобільний зв’язок пацієнти не можуть викликати швидку допомогу або звʼязатися оперативно зі своїм сімейним лікарем.



Щодо вартості медикаментів, ціни в аптеках жителі Мелітополя називають «надвисокими», а препарати українського виробництва відсутні. Аби мати «надійну аптечку», необхідно їхати до Запоріжжя, або замовляти ліки у приватних перевізників.



«Якщо раніше можна було заплатити водію 300-500 гривень за перевезення, і ліки більш-менш доставляли, то зараз вони самі відмовляються брати таке замовлення. Російські військові на блокпостах забирають та викидають медикаменти, а іноді і затримують перевізників», – розповідають мелітопольці.



Міський голова Іван Федоров каже, що майже всі лікарні у районі переобладнані на військові шпиталі.

Майже всі лікарні використовуються як військові шпиталі, постачання медикаментів майже немає

«Медична система під загрозою. Майже всі лікарні використовуються як військові шпиталі, наприклад, лікарні у Василівці, Токмаку, Приазов’ї, Якимівці. Постачання медикаментів майже немає. Жодних дійсно корисних та необхідних медикаментів за 9 місяців у Мелітополь не завезли, все тільки для пропаганди. Всі медикаменти, які ми намагались передати у Мелітополь через волонтерів, «рашисти» викидають у «сірій зоні», в районі Василівки», – прокоментував Федоров.



Бадьорості жителям міста зараз додають новини про деокупацію правого берега Дніпра від російських окупаційних військ. Цю інформацію мелітопольці зустріли із натхненням.



«Головне, що намагається зробити ворог – вселити зневіру у наших мешканців, щоб вони повірили у пропагандистські наративи, на кшталт «Росія тут назавжди». Звільнення півдня – яскравий показник того, що російська пропаганда немає нічого спільного з дійсністю», – наголосив мер Мелітополя.

З огляду на бойові дії та окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

13 листопада у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що у Мелітопольському районі Запорізької області окупанти нарощують своє угруповання, а до міста прибувають колони з боку Токмака.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. Російська влада у вересні оголосила про анексію чотирьох українських областей, враховуючи Запорізьку. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.