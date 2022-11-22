Війська РФ обстріляли пункт видачі допомоги в Оріхові, загинув соцпрацівник – ОВА

Одна людина загинула, ще дві – були поранені внаслідок обстрілу російськими військами пункту видачі гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«У результаті прямого влучання у пункт видачі гуманітарної допомоги у приміщенні школи загинув соціальний працівник, ще дві жінки отримали поранення. Жертв могло бути значно більше, але їм вдалося запобігти завдяки правильній організації роботи з видачі допомоги, коли уникається створення черг і скупчень людей, і наявності поряд обладнаних укриттів», – написав Старух у телеграмі.

Російські війська регулярно обстрілюють підконтрольну українській владі частину Запорізької області, Запоріжжя та його околиці.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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