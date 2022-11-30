Молдова не прагне членства в НАТО, але хоче зміцнити співпрацю – міністр

Молдова не прагне стати членом НАТО, заявив 30 листопада міністр закордонних справ країни Ніку Попеску, зазначивши, що її нейтралітет закріплено в конституції.

Водночас Попеску, розмовляючи з журналістами в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в столиці Румунії Бухаресті, додав, що нейтралітет Молдови не передбачає самоізоляції, демілітаризації або байдужості до світових справ.

Під час дводенної зустрічі міністри НАТО пообіцяли надати більш сильну «індивідуалізовану підтримку» Молдові, Грузії і Боснії та Герцеговині, країнам, які, за словами генерального секретаря Єнса Столтенберґа, «зазнають тиску з боку Росії» на тлі повномасштабного неспровокованого вторгнення Москви в Україну.

Молдова, одна з найбідніших країн Європи, прийняла сотні тисяч біженців після російського вторгнення в Україну, а також постраждала від дефіциту електроенергії та відключень, спричинених ударами Москви по українській енергетичній інфраструктурі.

Попеску зазначив, що повітряний простір Молдови був порушений російськими ракетами, націленими на Україну, і що російська ракета навіть впала на території Молдови.

«Ми живемо у складному регіоні, на який вплинула жорстока агресія Росії проти України, факт, який має драматичні наслідки для нашої країни», – сказав міністр.

Молдова, розташована між Україною і членом НАТО Румунією, минулого тижня попередила своїх громадян про необхідність готуватися до суворої зими.

Столтенберґ заявив на пресконференції наприкінці міністерської зустрічі, що Альянс посилить підтримку трьох країн, не повідомляючи подробиць про те, яку форму матиме ця підтримка.

«Якщо є хоч один урок з ситуації в Україні, то це те, що нам потрібно підтримати їх зараз», – сказав генсекретар.

«Вони по-різному страждають від російського впливу, але краще підтримати їх зараз, ніж бачити розвиток подій, які йдуть в абсолютно неправильному напрямку, як ми бачили під час вторгнення в Україну на початку цього року», – додав він.

Після російського вторгнення були побоювання щодо поширення конфлікту і що Москва може спробувати створити сухопутний коридор через південь України до сепаратистського регіону Молдови Придністров’я.

Росія утримує близько 1500 солдатів у Придністров’ї. Окрім військ, які нібито охороняють склад зброї радянських часів, Росія має ще 400-500 солдатів у Придністров’ї, яких називають миротворцями після закінчення війни 1992 року між Молдовою та Придністров’ям.