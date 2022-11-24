Зеленський подякував парламентам Ірландії, Молдови та Румунії за визнання Голодомору геноцидом

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення парламентів Ірландії, Молдови та Румунії щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу.

«Вітаю рішення парламентів Ірландії, Молдови та Румунії про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років», – написав Зеленський у твітері.

Визнання цими країнами Голодомору геноцидом українського народу та злочином проти людяності, за словами глави держави, є «важливим як ніколи».

23 і 24 листопада парламенти Румунії, Молдови та Ірландії ухвалили декларації, якими визнали трагедію українського народу проявом геноциду з боку сталінського режиму СРСР.

Штучний голод, влаштований радянською владою в 1932–1933 роках в Україні, відомий як Голодомор. У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала його 1932–1933 років геноцидом українського народу. Також Голодомор визнали геноцидом ще понад 17 країн світу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада.