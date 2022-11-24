Румунський парламент визнав Голодомор геноцидом українського народу

Депутати обох палат румунського парламенту проголосували на спільному засіданні 23 листопада за декларацію з засудженням навмисного голоду (Голодомору), якому український народ був підданий у 1932–1933 роках. Парламент Румунії 248 голосами «за» (один депутат утримався) проголосував за ухвалення документа, повідомляє румунська служба Радіо Свобода.

Заяву, яку на пленарному засіданні зачитав депутат від групи національних меншин Ніколає Мирослав Петрецький, визнає Голодомор злочином, вчиненим проти українського народу та людства, вказує Agerpres.

У документі висловлюється солідарність з українським народом і віддається данина пам’яті жертвам навмисного голоду. Декларація також засуджує злочинний спосіб, у який румуни з Бессарабії були піддані свідомому голоду, примусовій колективізації в 1946–1947 роках.

Європейська інтеграція, йдеться в документі, базується на примиренні та прийнятті трагічних моментів в історії 20-го століття, для побудови спільного майбутнього, заснованого на спільних цінностях і принципах, і вшанування пам’яті трагедій такого роду. допомагає запобігти подібним подіям у майбутньому.

Штучний голод, влаштований радянською владою в 1932–1933 роках в Україні, відомий як Голодомор. У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала його 1932–1933 років геноцидом українського народу. Також Голодомор визнали геноцидом ще понад 17 країн світу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада.