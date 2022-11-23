Папа Римський порівняв війну Росії в Україні з Голодомором

Папа Римський Франциск 23 листопада заявив, що українці сьогодні страждають від «мук агресії», і порівняв війну Росії в Україні з «жахливим геноцидом» 1930-х років, організованим радянською владою Голодомором.

Папа Франциск, виступаючи перед тисячами людей на площі Святого Петра на щотижневій загальній аудієнції, згадав про Голодомор, від якого загинули мільйони українців.

«Цієї суботи відзначається річниця страшного геноциду Голодомору, штучно спричиненого Сталіним голоду 1932-33 років», – сказав він.

Штучний голод, влаштований радянською владою в 1932-1933 роках в Україні, відомий як Голодомор. У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала його 1932–1933 років геноцидом українського народу. Також Голодомор визнали геноцидом ще понад 17 країн світу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада.

Папа Римський Франциск у жовтні закликав президента Росії Володимира Путіна зупинити «спіраль насильства і смерті» через війну РФ в Україні.

Ця заява була одним із найрішучіших зауважень, які він зробив після вторгнення Росії 24 лютого.