«Тирани завжди матимуть людей, які їх виправдовуватимуть». Український муфтій про російське духовенство, яке підтримало війну

Як повномасштабне вторгнення Росії вплинуло на відносини між різними конфесіями в Україні? Як мусульманам у лавах ЗСУ вдається робити намаз на війні? Українські мусульманські лідери закликають парафіян захищати свою країну, а російські підтримують вторгнення в Україну – за ким тут істина? Про це журналісти проєкту Радо Свобода Крим.Реалії говорили з уродженцем Криму, імамом Муратом Сулеймановим, який у листопаді став муфтієм Духовного управління мусульман України «Умма». Це друга частина інтерв'ю, першу читайте тут.
«Про смаки не сперечаються»
– Почнімо з роз'яснень. В Україні є Духовне управління мусульман «Умма», муфтієм якого ви стали. Є Духовне управління мусульман Криму з муфтієм Айдером Рустемовим. Є духовне управління з муфтієм Ахмедом Тамімом... Водночас часто трапляються помилкові судження, що всі мусульмани України мають єдиного муфтія.
Чому в Україні багато муфтіятів і духовенства? Це один із чинників того, що в Україні є свобода слова
– Чому в Україні багато муфтіятів і духовенства? Це один із чинників того, що в Україні є свобода слова. Люди по-різному можуть дивитися на одну річ, давати їй своє визначення і по-своєму застосовувати. Наприклад, у мене є бачення і я розумію, що є мусульмани України, які потребують певної допомоги. Але в жодному разі я не говоритиму, що ви повинні слухати мене, тому що ми найправильніші. Ми всі люди, ми помиляємося.
Будь-який учений, який каже, що він усе знає і називає себе верховним, насправді нічого не знає. Чим більше муфтій, який працює з релігійними текстами, занурюється в них, тим ширше відкриваються для нього двері, і він розуміє, що нічого не знає.
– Наразі двоє кримських татар керують двома духовними управліннями. Уявімо кримського татарина, який планує піти до мечеті, наприклад, на п'ятничний намаз. Чим йому керуватися у своєму виборі – йти на проповідь Айдера Рустемова чи Мурата Сулейманова?
– Насамперед ми – мусульмани, а національність уже йде після. Мусульманин-прихожанин може обирати, хто йому більше подобається. Можливо, хутба (проповідь у мечеті – ред.) одного імама чи одного муфтія йому ближче до серця. Про смаки не сперечаються. І буде великою неповагою або великою помилкою, якщо я говоритиму: ходіть тільки до нас. Це вказувало б на проблеми з вірою, поведінкою та етикетом.
«Я бажаю їм покаятися»
– Як на діяльність Духовного управління вплинула повномасштабна війна?
У Сєвєродонецьку, який зараз перебуває під окупацією, мечеті більше немає: вона потрапила під обстріл і повністю згоріла
– У перші місяці діяльність у багатьох мечетях призупинилася, особливо в тих регіонах, де точилися сильні бої: це Київ, Харків, Запоріжжя… У Сєвєродонецьку, який зараз перебуває під окупацією, мечеті більше немає: вона потрапила під обстріл і повністю згоріла.
Курс роботи дещо змінився. Наразі це більше волонтерська діяльність. Наприклад, велика кількість мусульман виїжджала до Львова. Наша мечеть у Львові прийняла понад три тисячі людей.
– Чи є якесь розуміння, скільки загалом мусульман сьогодні у лавах Збройних сил України?
– Кількість точно я не можу сказати, але знаю, що дуже багато мусульман беруть участь у різних батальйонах ЗСУ.
– Як на війні вдається реалізовувати духовні потреби? Як, наприклад, вирішується питання з п'ятикратним намазом?
Дуже багато мусульман беруть участь у різних батальйонах ЗСУ
– Кожна молитва має свій певний час. Але якщо у мусульманина не вийшло з поважної причини прочитати молитву, наприклад, під час обстрілів, то він може її пропустити, потім прочитати її з іншою молитвою. Тобто, це не принципово, нічого страшного. Також є спеціальна молитва, яку читають під час війни. Якщо цілий батальйон – мусульмани, то вони діляться на дві частини. Одна частина починає читати молитву, інша частина охороняє. І потім вони змінюються.
– В інтерв'ю Крим.Реалії муфтій Саїд Ісмагілов говорив, що воїни, які захищають Україну від російської агресії, перебувають на шляху Аллаха. Водночас відомо, що верховний муфтій Росії Талгат Таджуддінов підтримав російське вторгнення в Україну. А днями російське Духовне управління мусульман Татарстану розглянуло указ Путіна про мобілізацію та заявило, що він не суперечить мусульманським цінностям. У цій війні мусульмани є з обох боків. З теологічної точки зору – за ким тут істина?
– Щодо мусульман України, є хадис, у якому сказано, що якщо загроза стосується вашої родини, вашої честі, вашого дому, то ви зобов'язані їх захищати. А слова російських муфтіїв… Вони мають щось говорити – ми це чудово розуміємо. Але вони повинні розуміти, що вони відповідатимуть перед Всевишнім Аллахом за те, що вони говорять і до чого закликають. Чому? Тому що їхній заклик – це заклик до тиранії. І ми знаємо, що Всевишній Аллах забороняє це – у Корані є десятки аятів.
Навіть у Священному Корані мовиться, що тирани матимуть людей, які їх виправдовуватимуть. Я щиро їм бажаю покаятися
Я ось згадав слова імама Маліка – це один із найавторитетніших учених, який є засновником юридичної школи з фікху. Якось у нього запитали: «Хто є мерзотником?» Він відповідає: «Той, хто використовує релігію для того, щоб отримати мирські блага». – «А хто гірший за цього мерзотника?» – «Вчений, який використовує релігію для того, щоб виправдати свого тирана».
Тобто на сьогодні це мерзотники, які виправдовують свого тирана, виправдовують війну, виправдовують вбивство, виправдовують насильство. І тут важливо відзначити, що вони використовують різні терміни, щоб показати свою правоту. Але навіть у Священному Корані мовиться, що тирани матимуть людей, які їх виправдовуватимуть. Я щиро їм бажаю покаятися, забрати свої слова й обміркувати. Якби вони мали мужність, то могли б просто мусульманам України зателефонувати, поговорити.
– А яким є вплив війни на міжконфесійний діалог в Україні?
– Діячі, які приїжджають до України з мусульманської країни чи Європи, дивуються, наскільки в нас поставлений міжрелігійний діалог.
Зараз відносини тих, хто виступає за Україну – мусульман, християнин, юдеїв – зміцняться ще більше
Пам–ятаю з часів Арабської весни: я навчався в Ємені в 2010 році, коли все це починалося в Єгипті, в інших країнах і потім перейшло у зіткнення в Ємені. Війна дуже багато масок знімала, й одразу було видно, хто є хто насправді.
Зараз відносини тих, хто виступає за Україну – мусульман, християнин, юдеїв – зміцняться ще більше. На прикладі Львова скажу, що приїжджали до міста мусульмани, які не знали, де мечеть у Львові. Вони приходили до церкви, і священик телефонував мені особисто. І він не казав мені: заберіть мусульман. Він питав: що можна приготувати, щоб їх нагодувати? Уявляєте, як це приємно!
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.