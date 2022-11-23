Радянські паспорти, проросійська література й готівка: СБУ про знахідки з приміщень УПЦ (МП)

Служба безпеки України 23 листопада прокоментувала наслідки вчорашніх обшуків у приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату.

Як повідомила пресслужба відомства, загалом обшуки пройшли в понад 350 церковних спорудах на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині. Крім того, правоохоронці перевірили 850 осіб.

«Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни РФ, що перебували на території об’єктів. Деякі з них при перевірці документів надали паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їх копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження», – йдеться в повідомленні.

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Також співробітники СБУ виявили на території Києво-Печерської Лаври 32-річного чоловіка, який, за їхнім припущенням, може бути причетний до діяльності інформаційного агентства «Антван».

«При цьому він є довіреною особою власника однойменної російської компанії «ANTVAN GROUP» – громадянина РФ Орлова О.В., який володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Наразі це майно заарештовано у межах кримінального провадження», – зазначає пресслужба.

СБУ звітує, що в ході перевірок виявила:

проросійську літературу для навчання у семінарії та приходських школах, «у тому числі для пропаганди «русского мира»

понад 2 мільйони гривень готівки, більше ніж 100 тисяч доларів США та декілька тисяч російських рублів

Напередодні Служба безпеки України провела «контррозвідувальні (безпекові) заходи» на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві. Згодом СБУ повідомила також про обшуки в кількох спорудах УПЦ (МП) на Рівненщині.