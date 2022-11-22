CБУ повідомила про «контррозвідувальні заходи» у Києво-Печерській лаврі

Служба безпеки України повідомила, що вранці 22 листопада проводить «контррозвідувальні (безпекові) заходи» на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.

«Ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні. Зокрема, враховуючи збройну агресію Росії, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян», – йдеться в повідомленні.

У СБУ додали, що метою заходів є:

недопущення використання Лаври як осередку «русского мира»;

перевірка даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;

убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

«За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів; здійснюють перевірку осіб на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України», – йдеться в повідомленні.

У Службі безпеки наголосили, що «всі дії відбуваються в межах чинного законодавства».

Коментарів представників Києво-Печерської лаври, а також Української православної церкви (Московського патріархату), якій належить Лавра, з цього приводу наразі немає.

Минулого тижня Служба безпеки України повідомила, що розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався 12 листопада в одному з храмів Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Тоді під час богослужіння у храмі звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють «русский мир», повідомила пресслужба СБУ.

«Слідство здійснюється за ч.1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Наразі усі матеріали скеровані для проведення відповідних експертиз», – йшлося в повідомленні.

Перед тим священник ПЦУ Михайло Омелян опублікував відео, на якому нібито під час богослужіння у Києво-Печерській лаврі співали пісню з такими словами: «Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается матушка-Русь»… За його словами, відео він отримав від випускника КПБА, який із друзями зайшов у храм Всіх святих печерських у Лаврі.

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло визнав, що на одному з молебнів парафіяни співали пісню про Росію. Як йдеться у його відеозверненні, це світська пісня. Повідомляється, що отцю Захарію, який служив в цей час, заборонили наразі відправляти літургії. Ситуацію маю вивчити на соборі УПЦ.