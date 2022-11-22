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CБУ повідомила про «контррозвідувальні заходи» у Києво-Печерській лаврі

Метою заходів, за даними СБУ, є, зокрема, недопущення використання Лаври як осередку «русского мира»

Служба безпеки України повідомила, що вранці 22 листопада проводить «контррозвідувальні (безпекові) заходи» на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.

«Ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні. Зокрема, враховуючи збройну агресію Росії, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян», – йдеться в повідомленні.

У СБУ додали, що метою заходів є:

  • недопущення використання Лаври як осередку «русского мира»;
  • перевірка даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;
  • убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

«За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів; здійснюють перевірку осіб на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України», – йдеться в повідомленні.

У Службі безпеки наголосили, що «всі дії відбуваються в межах чинного законодавства».

Коментарів представників Києво-Печерської лаври, а також Української православної церкви (Московського патріархату), якій належить Лавра, з цього приводу наразі немає.

Минулого тижня Служба безпеки України повідомила, що розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався 12 листопада в одному з храмів Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Тоді під час богослужіння у храмі звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють «русский мир», повідомила пресслужба СБУ.

«Слідство здійснюється за ч.1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Наразі усі матеріали скеровані для проведення відповідних експертиз», – йшлося в повідомленні.

Перед тим священник ПЦУ Михайло Омелян опублікував відео, на якому нібито під час богослужіння у Києво-Печерській лаврі співали пісню з такими словами: «Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается матушка-Русь»… За його словами, відео він отримав від випускника КПБА, який із друзями зайшов у храм Всіх святих печерських у Лаврі.

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло визнав, що на одному з молебнів парафіяни співали пісню про Росію. Як йдеться у його відеозверненні, це світська пісня. Повідомляється, що отцю Захарію, який служив в цей час, заборонили наразі відправляти літургії. Ситуацію маю вивчити на соборі УПЦ.

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