Ткаченко відреагував на відео з піснями про «матушку-Русь» у Києво-Печерській лаврі

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на оприлюднене відео, на якому нібито під час богослужіння у Києво-Печерській лаврі співали пісню про «матушку-Русь».



«З ситуацією щодо відео зі служби УПЦ в одному з храмів Києво-Печерської Лаври, оприлюдненого отцем Михайлом Омеляном з ПЦУ, на звернення Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) вже працюють Національна поліція України та Служба безпеки України. Наразі першочергово важливо встановити автентичність відео. Від цього будуть залежати подальші дії та наслідки», – написав він у фейсбуці.

У разі встановлення автентичності відео закликаємо вжити «негайних процесуальних дій» щодо очільників УПЦ, додав Ткаченко.

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Напередодні священник ПЦУ Михайло Омелян опублікував відео, на якому нібито під час богослужіння у Києво-Печерській лаврі співали пісню з такими словами «Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается матушка-Русь»…. За його словами, відео він отримав від випускника КПБА, який з друзями зайшов у храм Всіх святих печерських у лаврі.

В УПЦ не коментували оприлюднене відео, проте 13 листопада опублікували пост з таким текстом «миряни викрили фейк ПЦУ проти УПЦ».

У Службі безпеки України повідомили, що вже вивчають усі деталі інциденту, що стався в одному з храмів Києво-Печерської лаври.