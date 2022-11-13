У СБУ відреагували на відео з піснями про «матушку-Русь» у Києво-Печерській лаврі

Співробітники Служби безпеки України вже вивчають усі деталі інциденту, що стався в одному з храмів Києво-Печерської лаври, де співали пісень про «матушку-Русь», повідомляє пресслужба СБУ у фейсбуці.

За даними спецслужби, у пісні вихваляли «руский мир», ця ситуація не залишиться без «відповідної реакції».



«Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України, чекає на «пробудження матушкі-русі», мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів», – заявив керівник СБУ Василь Малюк.

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Напередодні священник ПЦУ Михайло Омелян опублікував відео, на якому нібито під час богослужіння у Києво-Печерській лаврі співали пісню з такими словами «Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается матушка-Русь»…. За його словами, відео він отримав від випускника КПБА, який з друзями зайшов у храм Всіх святих печерських у лаврі.

У Києво-Печерській лаврі наразі не відреагували на оприлюднене відео та повідомлення СБУ.