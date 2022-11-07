СБУ: митрополиту однієї з єпархій УПЦ (МП) повідомили про підозру

Служба безпеки України заявляє, що за її матеріалами очільник однієї з єпархій УПЦ (МП) на Вінниччині отримав повідомлення про підозру.

«Відповідно до висновків незалежної експертизи, проведення якої ініціювала СБУ, митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі й образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями. Відповідні матеріали, зокрема, були розміщені на особистому сайті священника», – йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора уточнили, що, за даними слідства, архієрей оприлюднив статтю, «в якій заперечує самостійність Православної церкви України, називає її священників «самосвятами-раскольниками», Україну – «Малороссией».

За даними СБУ, священникові повідомили про підозру за статтею «порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

«Наразі проводиться весь комплекс слідчо-оперативних заходів для розслідування і проведення експертиз за іншими фактами діяльності митрополита», – йдеться в повідомленні.

В УПЦ (МП) ситуацію наразі не коментували.

Наприкінці жовтня Служба безпеки України провела обшуки у керівництва УПЦ (МП) на Кіровоградщині. У спецслужбі повідомили, що окремі представники цієї громади, за даними спецслужби, «причетні до поширення ідей, що посягають на територіальну цілісність України та розпалювання релігійної ворожнечі».

27 жовтня в інтерв’ю ​«Інтерфакс-Україна» в.о. голови СБУ Василь Малюк заявив, що від початку повномасштабної війни Служба безпеки України відкрила 23 кримінальні провадження щодо підозрюваних у роботі на Росію священнослужителів УПЦ (МП). Самі представники УПЦ (МП) цих звинувачень не коментували.

На початку жовтня в інтерв’ю Радіо Свобода очільник Міністерства культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко наголосив, що його відомство виступає не за заборону УПЦ (МП), а за діалог з її представниками «задля збереження релігійного миру».

27 травня Українська православна церква (Московського патріархату) провела Собор, на якому заявила про самостійність і незалежність від Москви, а також висловила незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни Росії в Україні (він її фактично підтримує і благословляє російських військових на війну проти України – ред.).

У Православній церкві України (ПЦУ) заявили, що підсумки Собору УПЦ «м’які та округлі» у формулюваннях, а оголошена незгода з патріархом Кирилом ще не означає розірвання зв’язків з Російською православною церквою (РПЦ).

5 липня у стінах Софії Київської відбулася перша офіційна зустріч духовенства ПЦУ та УПЦ (УПЦ (МП) – ред.), під час якої ухвалили «Декларацію порозуміння».