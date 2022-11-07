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СБУ: митрополиту однієї з єпархій УПЦ (МП) повідомили про підозру

Священникові повідомили про підозру за статтею «порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками»

Служба безпеки України заявляє, що за її матеріалами очільник однієї з єпархій УПЦ (МП) на Вінниччині отримав повідомлення про підозру.

«Відповідно до висновків незалежної експертизи, проведення якої ініціювала СБУ, митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі й образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями. Відповідні матеріали, зокрема, були розміщені на особистому сайті священника», – йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора уточнили, що, за даними слідства, архієрей оприлюднив статтю, «в якій заперечує самостійність Православної церкви України, називає її священників «самосвятами-раскольниками», Україну – «Малороссией».

За даними СБУ, священникові повідомили про підозру за статтею «порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

«Наразі проводиться весь комплекс слідчо-оперативних заходів для розслідування і проведення експертиз за іншими фактами діяльності митрополита», – йдеться в повідомленні.

В УПЦ (МП) ситуацію наразі не коментували.

Трагічний символізм зруйнованого російськими обстрілами монастиря УПЦ (МП) – фотосвідчення
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Трагічний символізм зруйнованого російськими обстрілами монастиря УПЦ (МП) – фотосвідчення

Руїни Свято-Георгіївського скиту Свято-Успенської Святогірської лаври у селі Долина, що на Донеччині, який належить Українській православній церкві Московського патріархату, є певною трагічною символікою вторгнення Росії в Україну.

Наприкінці жовтня Служба безпеки України провела обшуки у керівництва УПЦ (МП) на Кіровоградщині. У спецслужбі повідомили, що окремі представники цієї громади, за даними спецслужби, «причетні до поширення ідей, що посягають на територіальну цілісність України та розпалювання релігійної ворожнечі».

27 жовтня в інтерв’ю ​«Інтерфакс-Україна» в.о. голови СБУ Василь Малюк заявив, що від початку повномасштабної війни Служба безпеки України відкрила 23 кримінальні провадження щодо підозрюваних у роботі на Росію священнослужителів УПЦ (МП). Самі представники УПЦ (МП) цих звинувачень не коментували.

На початку жовтня в інтерв’ю Радіо Свобода очільник Міністерства культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко наголосив, що його відомство виступає не за заборону УПЦ (МП), а за діалог з її представниками «задля збереження релігійного миру».

27 травня Українська православна церква (Московського патріархату) провела Собор, на якому заявила про самостійність і незалежність від Москви, а також висловила незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни Росії в Україні (він її фактично підтримує і благословляє російських військових на війну проти України – ред.).

У Православній церкві України (ПЦУ) заявили, що підсумки Собору УПЦ «м’які та округлі» у формулюваннях, а оголошена незгода з патріархом Кирилом ще не означає розірвання зв’язків з Російською православною церквою (РПЦ).

5 липня у стінах Софії Київської відбулася перша офіційна зустріч духовенства ПЦУ та УПЦ (УПЦ (МП) – ред.), під час якої ухвалили «Декларацію порозуміння».

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