Путін присвоїв звання Героя Росії священнику, якого відспіває патріарх РПЦ Кирило

Клірику Московської єпархії Михайлу Васильєву, який загинув на війні в Україні, посмертно присвоєне звання Героя Росії. Згідно з формулюванням указу, підписаного 8 листопада президентом Росії Володимиром Путіним, звання присуджене «за мужність і героїзм, виявлені при виконанні громадянського обовʼязку».

Протоієрей Михайло Васильєв, настоятель підмосковного храму при штабі ракетних військ стратегічного призначення, загинув 6 листопада в Херсонській області «при виконанні пастирських обовʼязків». Як заявляли в РПЦ, раніше священник побував у багатьох зонах конфліктів — у Косові, Боснії, окупованому Росією грузинському регіоні Абхазії, Сирії та на Північному Кавказі Росії. Колеги називали його неформальним капеланом повітряно-десантних військ.

9 листопада патріарх Російської православної церкви Кирило проведе в храмі Христа Спасителя в Москві відспівування протоієрея Васильєва.

Священник став відомий широкому загалу в жовтні, коли в ефірі російського православного телеканалу «Спас» закликав росіянок народжувати більше, щоб легше відпускати дітей на війну. Ведуча розповіла Васильєву про жінку, яка сховала сина від мобілізації на Канарських островах, і поцікавилася його думкою про це.

«Кожній дамі Господь попустив народити безліч діток. І якщо дама, виконуючи цю заповідь «плодіться і розмножуйтеся», відмовилася від штучних способів переривання вагітності… то, очевидно, дитина у неї буде не одна. А отже, їй не так боляче і страшно буде з нею розлучатися, нехай навіть на якийсь час», – говорив російський священник.