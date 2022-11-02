«Забороняють молитися за Україну». Як переслідують вірян баптистської церкви в окупації?

Валерія Константинова
На окупованій частині півдня російські військові пограбували молитовні будинки баптистських церков. Вони вивезли звідти все найцінніше, а деякі будівлі використовують як казарми, стверджують представники церкви. Більш докладно про тиск на священнослужителів і долю храмів в окупації проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» розповів заступник голови Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Сергій Мороз.
Пограбовані храми
Як розповів Сергій Мороз, російські окупанти відібрали три молитовні будинки баптистських церков на Херсонщині. За словами священнослужителя, через те, що з храмів військові вивезли все майно, а з деяких зробили для себе казарми, віряни не мають можливості використовувати храми за призначенням.
Молитовні будинки були цілими, але пограбованимиСергій Мороз
– Станом на 25 жовтня молитовні будинки були цілими, але пограбованими. Військові, які нещодавно розмістилися в одному з домів молитви, запевняють, що будівля була порожньою перед їхнім заселенням. Для підтвердження своїх слів кажуть про придбаний ними за власні кошти посуд тощо. Крім того, в одному з приміщень російські військові змусили доглядача вмикати їм опалення, виконувати якісь роботи по господарству.
До деокупації цих територій важко сказати, яке саме майно вкрали окупанти, та оцінити загальну суму збитків, каже Сергій Мороз.
– Поки не знаю достеменно, що і з якої саме церкви вивезли. Сказали просто: «Все вичистили». Це могли бути релігійна література, офісна техніка, аудіо- та відеообладнання. У молитовних будинках немає якоїсь культової цінності на кшталт музейної, ні іконостасів, нічого. Єдине – технічне оснащення, яке є у різних церквах.
Окупанти продовжують тиск на священнослужителів і вірян, про це зауважив заступник голови Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів.
Надходять звинувачення в їхній колаборації з американцями або твердження, що баптисти – сектаСергій Мороз
– Зазвичай на адресу євангельських вірянин надходять звинувачення в їхній колаборації з американцями або твердження, що баптисти – секта, і тут тепер буде лише «православна віра». Трапляються обшуки в помешканнях священнослужителів, ретельна перевірка гаджетів, комп’ютерів та електронних носіїв інформації.
Викрадення та загроза мобілізації
Мороз розповів, що в одному з населених пунктів російські військові закрили молитовний будинок і викрали священнослужителя. Кілька днів його тримали у комендатурі. Коли окупанти випустили чоловіка, він одразу звідти виїхав.
– Деякі служителі пройшли через затримання та кількаденне утримання в комендатурах. Найтрагічніший випадок стався у Балаклеї з пастором Олександром Салфєтніковим. Через катування його в комендатурі окупантами він потрапив у реанімацію і якийсь час був на межі життя та смерті.
Вірянам дозволяли збиратися за умови, що вони не будуть молитися за Україну та її перемогуСергій Мороз
– З баптистських церков Луганщини та Херсонщини виїхала більшість служителів. Особливо тих, кого ворог потенційно може мобілізувати до війська, у кого малолітні діти. Залишаються служителі старшого віку. Також на окупованих територіях є віряни, які причетні до цих церков і перебувають під пильним спостереженням. Відомі випадки, коли вірянам дозволяли збиратися за умови, що вони не будуть молитися за Україну та її перемогу в цій війні.
Крім Херсонщини, окупанти забирали молитовні будинки баптистських церков і в Запорізькій області. Всього зафіксовано три таких випадки.
– У Запорізькій області окупанти забирали молитовні будинки у селах Чернігівка, Чкалова та у місті Василівка. Наприклад, у Чернігівці російські військові через кілька днів повернули місцевим жителям храм. Чому повернули церкву? Важко сказати. Можливо, це було ідеологічним чи релігійним переслідуванням. Про випадок швидко дізналися і підняли розголос, навіть у Росії заговорив хтось з релігійних представників. Гадаю, саме це вплинуло, що церкву повернули наступного дня.
За словами священнослужителя, Василівський храм окупанти також використовували як житло, оскільки будівлі оснащенні комунальними зручностями: є душові кімнати, вбиральні тощо.
Мелітополь: «затримання під час богослужіння»
Віряни окупованого Мелітополя також опинилася під тиском та переслідуваннями російських військових. Так, на початку вересня у місті закрили найбільшу євангельську протестантську церкву – «Благодать». Про це повідомив голова руху «Всі разом!» Руслан Кухарчук.
За його інформацією, військові вдерлися в церкву і перервали богослужіння, яке велося у прямому ефірі.
«Прямо під час піснеспіву озброєні люди увірвалися до зали, зірвали богослужіння, переписали присутніх, кількох служителів затримали», – повідомив Кухарчук в соцмережах.
Церковну будівлю перетворили на «культурно-спортивно-розважальний комплекс» у типових традиціях комуністів-більшовиківРуслан Кухарчук
Він нагадав, що до цього у серпні в місті були захоплені будинки ще двох великих церков і припинені богослужіння, серед них – Мелітопольська християнська церква, будівля якої – «одна з найкрасивіших споруд у місті: зал на тисячу місць, фонтан, пальми, спортзал, безліч допоміжних аудиторій».
«Окупанти хрест зрізали, а церковну будівлю перетворили на «культурно-спортивно-розважальний комплекс» у типових традиціях комуністів-більшовиків. Таким чином у Мелітополі на цей час закрито три найбільші церкви міста, загальна кількість регулярних парафіян – під 2000 осіб. Відібрано будинки, вірянин пішли по суті у підпілля», – зазначив Кухарчук.
- Переслідування вірян, які не належать до РПЦ та УПЦ (МП), спостерігається з 2014 року, коли Росія почала захоплення та окупацію українських територій. Переслідування, затримання та регулярні судові процеси над вірянами протягом 8 років відбуваються в окупованому Криму – під тиском, зокрема, представники Православної церкви України та Свідки Єгови.
- Аналогічні процеси відбуваються на окупованій частині Донбасу, де бойовики незаконних збройних угруповань «ДНР» та «ЛНР» називають вірян євангельських церков «сектантами» та «шпигунами». А у 2018 році стало відомо про смерть пастора-протестанта Олександра Хомченко, який пройшов через катування окупантів.
- Під тиском російських окупантів цього року вимушені припиняти свою діяльність українські церкви на півдні України.
- Одними з найбільших порушників релігійних свобод у цьогорічному звіті Державного департаменту Сполучених Штатів названо Китай і Росію. Щодо Китаю – у звіті Держдепартаменту США йдеться насамперед про переслідування мільйонів мусульман. Найгірша ситуація з релігійними свободами у 2021 році складалася на територіях, підконтрольних Росії, мовиться у звіті.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнили майже усю окуповану до того частину Харківщини.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН (УВКПЛ ООН) від 24 лютого до півночі 30 жовтня верифікувало 6 430 випадків загибелі і 9 865 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.
Із 1 до 30 жовтня УВКПЛ ООН зафіксувало 274 випадки загибелі і 769 випадків поранення цивільних внаслідок агресії Росії.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ