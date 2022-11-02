«Забороняють молитися за Україну». Як переслідують вірян баптистської церкви в окупації?

Валерія Константинова

На окупованій частині півдня російські військові пограбували молитовні будинки баптистських церков. Вони вивезли звідти все найцінніше, а деякі будівлі використовують як казарми, стверджують представники церкви. Більш докладно про тиск на священнослужителів і долю храмів в окупації проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» розповів заступник голови Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Сергій Мороз.

Пограбовані храми

Як розповів Сергій Мороз, російські окупанти відібрали три молитовні будинки баптистських церков на Херсонщині. За словами священнослужителя, через те, що з храмів військові вивезли все майно, а з деяких зробили для себе казарми, віряни не мають можливості використовувати храми за призначенням.

Молитовні будинки були цілими, але пограбованими

– Станом на 25 жовтня молитовні будинки були цілими, але пограбованими. Військові, які нещодавно розмістилися в одному з домів молитви, запевняють, що будівля була порожньою перед їхнім заселенням. Для підтвердження своїх слів кажуть про придбаний ними за власні кошти посуд тощо. Крім того, в одному з приміщень російські військові змусили доглядача вмикати їм опалення, виконувати якісь роботи по господарству.

До деокупації цих територій важко сказати, яке саме майно вкрали окупанти, та оцінити загальну суму збитків, каже Сергій Мороз.

– Поки не знаю достеменно, що і з якої саме церкви вивезли. Сказали просто: «Все вичистили». Це могли бути релігійна література, офісна техніка, аудіо- та відеообладнання. У молитовних будинках немає якоїсь культової цінності на кшталт музейної, ні іконостасів, нічого. Єдине – технічне оснащення, яке є у різних церквах.

Окупанти продовжують тиск на священнослужителів і вірян, про це зауважив заступник голови Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів.

Надходять звинувачення в їхній колаборації з американцями або твердження, що баптисти – секта

– Зазвичай на адресу євангельських вірянин надходять звинувачення в їхній колаборації з американцями або твердження, що баптисти – секта, і тут тепер буде лише «православна віра». Трапляються обшуки в помешканнях священнослужителів, ретельна перевірка гаджетів, комп’ютерів та електронних носіїв інформації.

Викрадення та загроза мобілізації

Мороз розповів, що в одному з населених пунктів російські військові закрили молитовний будинок і викрали священнослужителя. Кілька днів його тримали у комендатурі. Коли окупанти випустили чоловіка, він одразу звідти виїхав.

– Деякі служителі пройшли через затримання та кількаденне утримання в комендатурах. Найтрагічніший випадок стався у Балаклеї з пастором Олександром Салфєтніковим. Через катування його в комендатурі окупантами він потрапив у реанімацію і якийсь час був на межі життя та смерті.

Вірянам дозволяли збиратися за умови, що вони не будуть молитися за Україну та її перемогу

– З баптистських церков Луганщини та Херсонщини виїхала більшість служителів. Особливо тих, кого ворог потенційно може мобілізувати до війська, у кого малолітні діти. Залишаються служителі старшого віку. Також на окупованих територіях є віряни, які причетні до цих церков і перебувають під пильним спостереженням. Відомі випадки, коли вірянам дозволяли збиратися за умови, що вони не будуть молитися за Україну та її перемогу в цій війні.

Крім Херсонщини, окупанти забирали молитовні будинки баптистських церков і в Запорізькій області. Всього зафіксовано три таких випадки.

– У Запорізькій області окупанти забирали молитовні будинки у селах Чернігівка, Чкалова та у місті Василівка. Наприклад, у Чернігівці російські військові через кілька днів повернули місцевим жителям храм. Чому повернули церкву? Важко сказати. Можливо, це було ідеологічним чи релігійним переслідуванням. Про випадок швидко дізналися і підняли розголос, навіть у Росії заговорив хтось з релігійних представників. Гадаю, саме це вплинуло, що церкву повернули наступного дня.

За словами священнослужителя, Василівський храм окупанти також використовували як житло, оскільки будівлі оснащенні комунальними зручностями: є душові кімнати, вбиральні тощо.

Мелітополь: «затримання під час богослужіння»

Віряни окупованого Мелітополя також опинилася під тиском та переслідуваннями російських військових. Так, на початку вересня у місті закрили найбільшу євангельську протестантську церкву – «Благодать». Про це повідомив голова руху «Всі разом!» Руслан Кухарчук.

За його інформацією, військові вдерлися в церкву і перервали богослужіння, яке велося у прямому ефірі.

«Прямо під час піснеспіву озброєні люди увірвалися до зали, зірвали богослужіння, переписали присутніх, кількох служителів затримали», – повідомив Кухарчук в соцмережах.

Церковну будівлю перетворили на «культурно-спортивно-розважальний комплекс» у типових традиціях комуністів-більшовиків

Він нагадав, що до цього у серпні в місті були захоплені будинки ще двох великих церков і припинені богослужіння, серед них – Мелітопольська християнська церква, будівля якої – «одна з найкрасивіших споруд у місті: зал на тисячу місць, фонтан, пальми, спортзал, безліч допоміжних аудиторій».

«Окупанти хрест зрізали, а церковну будівлю перетворили на «культурно-спортивно-розважальний комплекс» у типових традиціях комуністів-більшовиків. Таким чином у Мелітополі на цей час закрито три найбільші церкви міста, загальна кількість регулярних парафіян – під 2000 осіб. Відібрано будинки, вірянин пішли по суті у підпілля», – зазначив Кухарчук.

Переслідування вірян, які не належать до РПЦ та УПЦ (МП), спостерігається з 2014 року, коли Росія почала захоплення та окупацію українських територій. Переслідування, затримання та регулярні судові процеси над вірянами протягом 8 років відбуваються в окупованому Криму – під тиском, зокрема, представники Православної церкви України та Свідки Єгови.

Аналогічні процеси відбуваються на окупованій частині Донбасу, де бойовики незаконних збройних угруповань «ДНР» та «ЛНР» називають вірян євангельських церков «сектантами» та «шпигунами». А у 2018 році стало відомо про смерть пастора-протестанта Олександра Хомченко , який пройшов через катування окупантів.

, який пройшов через катування окупантів. Під тиском російських окупантів цього року вимушені припиняти свою діяльність українські церкви на півдні України.

Одними з найбільших порушників релігійних свобод у цьогорічному звіті Державного департаменту Сполучених Штатів названо Китай і Росію. Щодо Китаю – у звіті Держдепартаменту США йдеться насамперед про переслідування мільйонів мусульман. Найгірша ситуація з релігійними свободами у 2021 році складалася на територіях, підконтрольних Росії, мовиться у звіті.