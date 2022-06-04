Росія в ОРДЛО чинить тиск на усі релігійні організації, крім УПЦ (МП) – звіт Держдепартаменту США

Одними з найбільших порушників релігійних свобод у цьогорічному звіті Державного департаменту Сполучених Штатів названо Китай і Росію.

Щодо Китаю, у звіті Держдепартаменту США йдеться, насамперед, про переслідування мільйонів мусульман.

«Китай продовжує геноцид і пригнічення переважно мусульманських уйгурів та інших релігійних меншин», – зазначив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, представляючи звіт про міжнародну релігійну свободу за 2021 рік.

«З квітня 2017 року понад мільйон уйгурів, етнічних казахів, киргизів та інших утримувалося в таборах для інтернованих у Сіньцзяні», – мовиться у звіті, опублікованому 2 червня у Вашингтоні.

Афганістан також повертається до чорного списку після виведення військ США. У звіті наголошено, що релігійна свобода погіршилася після того, як таліби відновили контроль над Афганістаном у 2021 році.

«Режим «Талібану» та конкуруюче збройне угрупування ІДІЛ затримують, залякують, погрожують та нападають на членів релігійних меншин», – сказав спеціальний посол у справах міжнародної релігійної свободи Рашад Хусейн.