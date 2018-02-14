Помер пастор-протестант Олександр Хомченко, якого катували на території «ДНР»

Помер пастор Олександр Хомченко, який пройшов через катування бойовиків підтримуваного Росією угруповання «ДНР». Хомченку було 59 років. Останнім часом він вів богослужіння у Мар’їнці.

До подій весни 2014-го року, відомих як «русская весна», Олександр Хомченко був пастором протестантської церкви у Донецьку.

Хомченко був одним із організаторів «Молитовного Майдану» у Донецьку і , за його словами, вів богослужіння навіть тоді, коли «російські танки уже увійшли у Донецьк». Після одного з богослужінь Хомченка арештували. Дев’ять днів його утримували у захопленому приміщенні обласного управління МВС Донецька, а пізніше – у бомбосховищі військового комісаріату Макіївки.

Після звільнення Олександр Хомченко розповів правозахисникам Центру Громадянських свобод, що його дуже били і піддавали тортурам, зокрема на дибі. За словами Хомченка, його катували представники російської розвідки.

«Коли мене підняли на дибу і одягли протигаз – в очах потемніло. Я відчув, що втрачаю свідомість та інстинктивно набрав повітря у легені, а вони підставили ватку з нашатирним спиртом. Потім перекривали кран, а потім відкривали занурювали шланг у воду», – розповів пастор Хомченко.

Олександр Хомченко є одним із десяти колишніх заручників угрупувань «ЛНР/ДНР», які розповіли свої історії для спільного проекту Центру громадянських свобод, Фундації «Відкритий діалог» та Радіо Свобода – «Заручники війни. Вони пройшли крізь пекло»

Усього ж, за даними Коаліції «Справедливість заради миру на Донбасі» та звіту документальних свідчень «Ті, що пережили пекло», правозахисники опитали 700 колишніх заручників. Вони нарахували 146 місць незаконних місць несвободи на непідконтрольній Україні території. Десятки тисяч людей уже пройшли через «підвали» незаконних збройних формувань «ЛНР» і «ДНР». Точна кількість тих, кого досі утримують там, невідома.