«Закликаємо не боятися» – Епіфаній про агресивну поведінку Росії

Православна церква України перед обличчям воєнної загрози з боку Росії закликає українців не боятися, сказав предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ми з вами говоримо зараз про два фронти. Ми говоримо про коронавірус, він бентежить вже увесь світ понад рік. Але українці перебувають у стані війни вже понад сім років. І зараз ми бачимо, що Росія в особі президента Путіна намагається внести в українське суспільство цей вірус страху. Вірус страху руйнує зсередини. Коли людина налякана, коли вона в стані паніки, тоді легко маніпулювати, а особливо інформаційно маніпулювати. І ми як церква закликаємо не боятися», – наголосив він у «Суботньому інтерв’ю».

«Якщо ми зуміли зберегти єдність України у 2014 році, коли в нас практично не було потужної армії, то зараз ми маємо потужну українську армію, яку оцінюють міжнародні фахівці як одну з найкращих і найбільш боєздатних армій у Європі. Звичайно, ми покладаємо надію найперше на Бога, але ми також будемо до кінця захищати нашу Богом дану українську землю. Тому що це наша земля. Ми не проявляємо агресії. Ми хочемо бути господарями у своєму домі. І тому не повинно панувати страху, особливо в цей час. Це йде тільки нагнітання ситуації», – сказав Епіфаній.

«І зараз ми бачимо що? Коли ми єдині, коли з нами солідарний весь вільний світ, то агресор починає відступати. І якщо все ж таки він надумає щось лихе стосовно України, то я думаю, що ми все ж таки врешті-решт переможемо і цю агресію», – прокоментував він рішення Росії почати відведення своїх військ від кордонів України.

Попередніми тижнями занепокоєння не лише Києва, але й західного світу викликало масове нарощування військової потуги Росії біля кордонів України, а також в окупованому нею Криму, небачене з 2014 року – війська звозили туди навіть із віддалених частин Росії під приводом перевірки боєздатності чи навчань. Західні лідери в розмовах із російською стороною вимагали припинити це; союз НАТО у відповідь на дії Росії посилив свої війська на східному фланзі. У Москві відповідали, що «нікого не має непокоїти пересування військ Росії по її власній території» (до якої в Росії нині залічують і український Крим).

22 квітня Росія оголосила, що після завершення навчань починає відводити війська від українських кордонів, а 23 квітня – що так само буде виводити додаткові війська з Криму. У Києві вважають, що однією з причин цього став і міжнародний тиск на Москву. Але наразі не відомо, наскільки повним буде це відведення.