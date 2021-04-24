Упродовж семи років війни не можемо домогтися ухвалення законопроєкту про капеланство – Епіфаній  

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній заявив про важливість на законодавчому рівні закріпити в Україні інститут військового і медичного капеланства. Про це він сказав в інтерв’ю на Радіо Свобода.

«Якщо ми говоримо про військове капеланство (тут є певна подібність), то вже впродовж семи років цієї неоголошеної російсько-української війни ми не можемо добитися того, але зараз вже практично на виході є зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт щодо військового капеланства. Я переконаний, що знайдуться голоси, він буде ухвалений, бо він дуже важливий», – сказав митрополит Епіфаній.

Він також наголосив, що нині Україна воює «на невидимому фронті з хворобою» – COVID-19.

«Також постало досить актуально питання щодо запровадження медичного капеланства. Ми його запроваджуємо вже не перший рік. Але зараз і держава прислуховується, і МОЗ також сприяє цьому. Я думаю, що в майбутньому також буде розроблений, напевне, відповідний законопроєкт, щоб це капеланство було на постійній основі», – зазначив предстоятель ПЦУ.

Законопроєкт про військове капеланство у Збройних силах України був зареєстрований у Верховній Раді у вересні минулого року. Ним передбачається врегулювання на законодавчому рівні організаційно-правових засад взаємодії релігійних організацій з Міноборони, зокрема, в частині душпастирської опіки та забезпечення релігійних потреб військовослужбовців та членів їхніх сімей. Документом також передбачається впровадження соціальних гарантій капеланам.