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Патріарх РПЦ відспіває загиблого в Україні священника. Він радив росіянкам народжувати більше, щоб легше відпускати дітей на війну

Патріарх РПЦ Кирило

Патріарх Російської православної церкви Кирило проведе 9 листопада в храмі Христа Спасителя в Москві відспівування протоієрея Михайла Васильєва, який загинув у зоні бойових дій в Україні. Про це 8 листопада повідомила пресслужба російського патріарха.

Священник, який був настоятелем патріаршого подвірʼя при штабі Ракетних військ стратегічного призначення, став відомий широкому загалу у жовтні, коли в ефірі російського православного телеканалу «Спас» закликав росіянок народжувати більше, що легше відпускати дітей на війну.

Ведуча розповіла Васильєву про жінку, яка сховала сина від мобілізації на Канарських островах, і поцікавилася його думкою про це.

«Кожній дамі Господь попустив народити безліч діток. І якщо дама, виконуючи цю заповідь «плодіться і розмножуйтеся», відмовилася від штучних способів переривання вагітності… то, очевидно, дитина у неї буде не одна. А отже, їй не так боляче і страшно буде з нею розлучатися, нехай навіть на якийсь час», – говорив російський священник.

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