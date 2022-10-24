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Генштаб ЗСУ: священиків РПЦ з Самарської області відправляють на війну в Україну, але більшість відмовляється

За даними Генштабу ЗСУ, російське командування таким чином намагається підняти рівень морально-психологічного стану військових РФ

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що священиків РПЦ з Самарської області відправляють на війну в Україну, але більшість від цих відряджень відмовляється.

«Командування російських окупаційних військ намагається підняти рівень морально-психологічного стану військовослужбовців за рахунок відрядження до бойових підрозділів на територію України служителів російської православної церкви з Самарської області. Але більшість з них відмовляються від поїздок в район ведення бойових дій у зв’язку з небезпекою та відсутністю засобів захисту», – йдеться у повідомленні.

Перевірити ці дані з інших джерел неможливо.

Патріарх РПЦ Кирило висловлювався на підтримку російського президента Володимира Путіна і вторгнення Росії в Україну.

Патріарх Московський Кирило вважає, що російськими військовими в Україні керує внутрішнє моральне почуття, яке ґрунтується на православній вірі. Вони, на його думку, «зараз захищають Росію на полі бою».

За словами Кирила, священники, які «опікуються» російськими військовими, розповідають йому про численні приклади мужності та самопожертви серед них. Патріарх РПЦ вважає, що це «не від високої зарплати», а від «морального почуття».

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