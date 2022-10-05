Міністр Ткаченко – проти заборони УПЦ (МП)

Міністерство культури та інформаційної політики виступає проти заборони УПЦ (МП) і вважає, що з її представниками «потрібно вести діалог» – на цьому в інтерв’ю Радіо Свобода наголосив очільник відомства Олександр Ткаченко.

«Збереження релігійного (як і етнічного) миру в Україні під час війни – надзвичайно важлививй момент. Тому що, якщо росіяни хочуть десь розкаламутити ситуацію, це якраз релігійні чи етнічні стосунки. Нам тут потрібно зберігати той рівень діалогу (з УПЦ (МП) – ред.), який був до війни, і розуміти, що коректне, цивілізоване ставлення до тих чи інших релігійних об’єднань, етнічних меншин має зберігатися», – вважає міністр.

Водночас Ткаченко виступає за те, щоби справи щодо священників УПЦ (МП), які підозрюються у колабораціонізмі, «були доведені до суду».

«Відповідні запити стосовно поведінки тих чи інших ієрархів УПЦ ми постійно ставимо керівництву цієї церкви. Правоохоронні органи мають реагувати на колаборантів, якщо такі є. І я би дуже хотів, щоб декілька таких справ, які існують, були доведені до суду. Тому що суспільству важливо мати відповіді на питання, що роблять ті чи інші ієрархи (наприклад, УПЦ) не тільки в Кремлі, а й які дії вони вживають на окупованих територіях», – наголосив очільник МКІП.

27 травня Українська православна церква (Московського патріархату) провела Собор, на якому заявила про самостійність і незалежність від Москви, а також висловила незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни Росії в Україні (він її фактично підтримує і благословляє російських військових на війну проти України – ред.).

У Православній церкві України (ПЦУ) заявили, що підсумки Собору УПЦ «м’які та округлі» у формулюваннях, а оголошена незгода з патріархом Кирилом ще не означає розірвання зв’язків з Російською православною церквою (РПЦ).

5 липня у стінах Софії Київської відбулася перша офіційна зустріч духовенства ПЦУ та УПЦ (МП), під час якої ухвалили «Декларацію порозуміння».