У Кремлі відреагували на обшуки в Києво-Печерській лаврі

Речник російського президента Дмитро Пєсков прокоментував обшуки в Києво-Печерській лаврі в Україні.



«Українська сторона давно воює з російською православною церквою. Я б сказав, що це можна розглядати як чергову ланку в сукупності цих військових дій проти російського православ'я», – сказав Пєсков.

Служба безпеки України повідомила, що вранці 22 листопада проводить «контррозвідувальні (безпекові) заходи» на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві. У відомстві пояснили, що метою заходів є недопущення використання Лаври як осередку «русского мира», перевірка даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

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Представники Києво-Печерської лаври, а також Української православної церкви (Московського патріархату), якій належить Лавра, наразі ці дії українських правоохоронців не коментували.

Окрім Лаври, Служба безпеки України сьогодні проводить контррозвідувальні заходи у монастирі та в приміщеннях єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) в Рівненській області.