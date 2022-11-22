Окрім Лаври, СБУ проводить «безпекові заходи» в монастирях і приміщеннях УПЦ (МП) на Рівненщині

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи у монастирі та в приміщеннях єпархії Української православної церкви Московського патріархату в Рівненській області, повідомило регіональне управління СБУ.

«На Рівненщині Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (місто Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (село Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ», – йдеться в повідомленні.

Ці дії відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією.

Як пояснюють у СБУ, заходи мають на меті протидію підривній діяльності російських спецслужб в Україні, а саме:

недопущення використання релігійних громад «в якості осередку «русского міра»

перевірки даних про використання приміщень монастирів для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї

убезпечення населення від «провокацій і терористичних актів»

Правоохоронці проводять огляд території та приміщень і перевіряють осіб там за участі представників церкви, йдеться в заяві.

Раніше Служба безпеки України повідомила, що вранці 22 листопада проводить «контррозвідувальні (безпекові) заходи» на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.

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Перед тим священник ПЦУ Михайло Омелян опублікував відео, на якому нібито під час богослужіння у Києво-Печерській лаврі співали пісню з такими словами: «Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается матушка-Русь». За його словами, відео він отримав від випускника КПБА, який із друзями зайшов у храм Всіх святих печерських у Лаврі.

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло визнав, що на одному з молебнів парафіяни співали пісню про Росію. Як йдеться у його відеозверненні, це світська пісня. Повідомляється, що отцю Захарію, який служив в цей час, заборонили наразі відправляти літургії. Ситуацію маю вивчити на соборі УПЦ.