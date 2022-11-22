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Війна

Кого і що знайшла СБУ у Лаврі? Коли буде створено трибунал для Путіна?

Служба безпеки України повідомила, що вранці 22 листопада проводить «контррозвідувальні (безпекові) заходи» на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві
  • Києво-Печерська лавра і «русский мир»

СБУ разом із поліцією та Нацгвардією провели обшуки у Києво-Печерській лаврі. Мета – «недопущення використання Лаври як осередку «русского мира».

Кремль вже назвав це війною проти РПЦ.

Що знайшли правоохоронці у Києво-Печерській лаврі? І чому говорять про «повернення Лаври» Україні?

  • Єрмак і концентрація влади

Глава Офісу президента Андрій Єрмак концентрує на собі державну владу, а люди з його оточення дедалі частіше отримують високі посади. До такого висновку дійшли журналісти-розслідувачі Bihus.Info.

Чи справді настільки впливовий очільник Офісу президента і чим це небезпечно?

  • Чи буде трибунал для Путіна, і коли?

Коли може бути створений міжнародний трибунал для президента Росії Володимира Путіна? Радіо Свобода розпитало про це Олександру Матвійчук.

Про все це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

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