Кого і що знайшла СБУ у Лаврі? Коли буде створено трибунал для Путіна?

Києво-Печерська лавра і «русский мир»

СБУ разом із поліцією та Нацгвардією провели обшуки у Києво-Печерській лаврі. Мета – «недопущення використання Лаври як осередку «русского мира».

Кремль вже назвав це війною проти РПЦ.

Що знайшли правоохоронці у Києво-Печерській лаврі? І чому говорять про «повернення Лаври» Україні?

Єрмак і концентрація влади

Глава Офісу президента Андрій Єрмак концентрує на собі державну владу, а люди з його оточення дедалі частіше отримують високі посади. До такого висновку дійшли журналісти-розслідувачі Bihus.Info.

Чи справді настільки впливовий очільник Офісу президента і чим це небезпечно?

Чи буде трибунал для Путіна, і коли?

Коли може бути створений міжнародний трибунал для президента Росії Володимира Путіна? Радіо Свобода розпитало про це Олександру Матвійчук.

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