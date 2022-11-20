«Звучить як мрія»: Єрмак прокоментував прогнози щодо завершення війни навесні

В Офісі президента скептично ставляться до прогнозів про завершення війни в Україні вже весною 2023 року. Про це заявив на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі керівник ОП Андрій Ермак, повідомляє Укрінформ.

Єрмак прокоментував заяву заступника міністра оборони України Володимира Гаврилов про закінчення війни навесні.

«Звучить, ніби ця фраза заступника міністра оборони України, – це мрія. Звісно, мільйони українців мріють, аби ця війна завершилася якомога швидше. Утім, я буду більш реалістичним», – сказав голова ОП.

Він додав, що українські війська досягли успіхів, звільнивши більшу частину Харківської області та Херсон. Єрмак зазначив, що Україна переможе, але точної дати наразі назвати не можна.

«Кожного дня, щохвилини ми робимо усе можливе, аби наша спільна з партнерами перемога настала якомога швидше», – додав він.

За словами заступника міністра оборони України Володимир Гаврилов в інтерв’ю виданню Sky News, бійці ЗСУ зможуть повернути тимчасово окупований Крим вже на початку зими.

Коментуючи перспективи мирних переговорів із Кремлем, заступник голови Міноборони заявив, що вони відбудуться виключно після того, як Росія повністю залишить територію України, у тому ж числі територію Криму та частини Сходу країни.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії того ж дня заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон.