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Нові дані Генштабу ЗСУ щодо втрат РФ: за добу ліквідовано 330 військових та один безпілотник

Український правоохоронець біля знищеної російської бронетехніки на околиці міста Лиман, яке напередодні звільнили від російської армії. Лиман, Донецька область, 5 жовтня 2022 року

Впродовж доби 19 листопада бійці ЗСУ знищили ще 330 російських окупантів. Всього від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 84 тисячі своїх військових, повідомляє Генштаб ЗСУ в фейсбуці.

Крім того, за даними Генштабу, Росія зазнала наступних приблизних втрат на війні:

  • танків - 2886 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 5817 (+2) од
  • артилерійських систем – 1868 (+1) од
  • РСЗВ – 393
  • засобів ППО – 209
  • літаків – 278
  • гелікоптерів – 261
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+1)
  • крилатих ракет – 480
  • кораблів/катерів – 16
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4371 (+3) од
  • спеціальної техніки – 1.

Перевірити інформацію з інших джерел в умовах війни не є можливим.

21 вересня Росія вперше від початку березня назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

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