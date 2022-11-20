Нові дані Генштабу ЗСУ щодо втрат РФ: за добу ліквідовано 330 військових та один безпілотник

Впродовж доби 19 листопада бійці ЗСУ знищили ще 330 російських окупантів. Всього від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 84 тисячі своїх військових, повідомляє Генштаб ЗСУ в фейсбуці.

Крім того, за даними Генштабу, Росія зазнала наступних приблизних втрат на війні:

танків - 2886 (+1) од

бойових броньованих машин – 5817 (+2) од

артилерійських систем – 1868 (+1) од

РСЗВ – 393

засобів ППО – 209

літаків – 278

гелікоптерів – 261

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+1)

крилатих ракет – 480

кораблів/катерів – 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 4371 (+3) од

спеціальної техніки – 1.

Перевірити інформацію з інших джерел в умовах війни не є можливим.

21 вересня Росія вперше від початку березня назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.