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Генштаб ЗСУ: за добу на війні загинуло ще 420 військових РФ, знищено шість танків

Підбитий російський БТР МТ-ЛБ горить у полі на околиці Ізюма Харківської області, 14 вересня 2022 року

За минулу добу 18 листопада ЗСУ вдалось ліквідувати ще 420 російських окупантів. Всього від початку повномасштабної війни Росія втратила вже 83 880 військових, йдеться в даних Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, за даними Генштабу, Росія зазнала наступних втрат на війні:

  • танків – 2885 (+6) од.
  • бойових броньованих машин – 5815 (+7) од.
  • артилерійських систем – 1867 (+2) од.
  • РСЗВ – 393
  • засобів ППО – 209
  • літаків – 278,
  • гелікоптерів – 261
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536,
  • крилатих ракет – 480
  • кораблів/катерів – 16
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4368 (+2) од.
  • спеціальної техніки – 161.

21 вересня Росія вперше від початку березня назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

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