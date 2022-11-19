Генштаб ЗСУ: за добу на війні загинуло ще 420 військових РФ, знищено шість танків

За минулу добу 18 листопада ЗСУ вдалось ліквідувати ще 420 російських окупантів. Всього від початку повномасштабної війни Росія втратила вже 83 880 військових, йдеться в даних Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, за даними Генштабу, Росія зазнала наступних втрат на війні:

танків – 2885 (+6) од.

бойових броньованих машин – 5815 (+7) од.

артилерійських систем – 1867 (+2) од.

РСЗВ – 393

засобів ППО – 209

літаків – 278,

гелікоптерів – 261

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536,

крилатих ракет – 480

кораблів/катерів – 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 4368 (+2) од.

спеціальної техніки – 161.

21 вересня Росія вперше від початку березня назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.