ISW: нова хвиля мобілізації значно погіршить становище військ РФ

Чергова хвиля мобілізації в Росії значно погіршить загальну якість російських військ, які перекидають на фронт в Україну, йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).

За інформацією експертів, продовження прихованих мобілізаційних заходів та потенційна підготовка до наступної хвилі мобілізації в тандемі з поточним осіннім призовним циклом, ймовірно, створюють значне навантаження на і так перевантажений російський апарат формування збройних сил.

Аналітики нагадують, що Кремль раніше заявляв, що президент Росії Володимир Путін не має необхідності підписувати указ про формальне завершення періоду мобілізації.

За оцінкою ISW, Путін, напевно, наказав припинити так звану часткову мобілізацію, аби звільнити бюрократичний та адміністративний потенціал для призову.

«Однак, очевидно, що російська влада ніколи не припиняла мобілізаційні зусилля повністю, а це означає, що обмежена кількість мобілізованих призовників все ще проходить через систему підготовки водночас, коли призовники проходять свій власний цикл навчання», – зазначають аналітики.

Чергова хвиля мобілізації, припускають в ISW, ймовірно, призведе до ще більш низької якості підготовки як мобілізованих призовників, так і самих мобілізованих.

«Наступна хвиля мобілізації найближчими місяцями лише погіршить ситуацію і, ймовірно, погіршить загальну якість російських військ, які будуть перекинуті на фронт в Україні», – роблять висновок аналітики.

27 жовтня в Інституті вивчення війни заявили, що президент Росії Володимир Путін, продовжуючи заперечувати український суверенітет під час виступу на дискусійному клубі «Валдай», фактично засвідчив, що серйозні переговори із РФ є неможливими.

Путін під час виступу заявив, що Захід бачить скрізь «підступи Кремля» і повторив раніше відомі наративи Кремля про «допомогу Донбасу», Україну і Росію «як єдиний народ» і державу Україна як «штучну державу». В ОПУ заявили, що висловлювання Путіна були сформульовані «за Фрейдом».