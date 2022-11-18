Премʼєр Польщі: «русский мир» загрожує усій Європі

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляє, що «русский мир» – це ракова пухлина, яка загрожує не лише більшості російського суспільства, а й усій Європі, повідомляє польська агенція РАР.



«Історія є одним із ключових інструментів, яким Росія користується багато років. Ми не можемо ігнорувати або недооцінювати цю загрозу. Відсутність нашої європейської відповіді на російську пропаганду може спонукати Росію продовжувати піддавати сумніву добре задокументовані та відомі історичні факти», – сказав він у відеозверненні до учасників конференції Європейської платформи пам'яті та совісті, яка присвячена, серед іншого, російській дезінформації.



За його словами, на зміну комунізму ХХ століття прийшла путінська ідеологія «русского мира».

«Це не божевілля, а продумана стратегія, яка вже відкрила ворота геноциду», – наголосив польський премʼєр.

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Як стверджує дослідник Університету Джонса Гопкінса, учасник проєкту Reckoning Project Пітер Померанцев, російська кампанія пропаганди та дезінформації перейшла на якісно новий рівень.